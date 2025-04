Rajadón de Emre Can contra sus propios compañeros: "No todos quisieron dar el 100%"

El Borussia Dortmund cayó goleado en Montjuïc en una noche para olvidar para los alemanes, que no estuvieron a la altura de lo que requieren unos cuartos de final de la Champions. La autocrítica reinó tras el partido y uno de los jugadores del BVB, el capitán Emre Can, atizó a sus propios compañeros.

Preguntado a la finalización del encuentro por si el equipo no se había adaptado al sistema de Niko Kovac, Emre Can sonrió irónicamente antes de lanzar un dardo al vestuario. "No, no tiene nada que ver con el sistema, sino de si todos quisieron dar el cien por cien e incluso dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para superar un momento tan doloroso".

"No jugamos en equipo"

"Salieron muchas cosas mal. No jugamos bien, fuimos demasiado flojos. No estuvimos demasiado unidos y además cometimos errores infantiles. A este nivel eso se castiga con dureza, por eso nos vinimos abajo", aseguró el ayer central en declaraciones al periodista de 'DAZN Alemania' Daniel Herzog.

Emre Can no puso ni una sola excusa, ni siquiera el gran nivel del tridente formado por Lewandowski, Lamine Yamal y Raphinha: "Claro que el FC Barcelona tiene buenos jugadores, no hay duda. Por ese motivo, la única forma de sacar esto adelante y ganarles es jugando en equipo, algo que no hicimos".

"Creo que podemos hacerlo mejor aunque sean tan buenos. ¡A veces hay que dejar huella! Y hoy no la hemos dejado, la verdad. Ahora toca hacer un buen partido en la vuelta e intentar ganar. Se lo debemos a nuestra afición, hay que darlo todo", sentenció Ca, más autocrítico que nunca.