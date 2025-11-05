Rajada de Marcelino tras la derrota del Villarreal: "Si no respetas al rival y no eres humilde te puede pasar esto"

El Submarino naufragó en Limassol. Perdonó en exceso de cara a puerta y pagó cara su desconexión en el córner que remató libre de marca Luckassen para encajar una dura e inesperada derrota ante el heroico Pafos de Juan Carlos Carcedo. Como no iba a ser de otra manera, Marcelino García Toral mostró su enfado tras el tropiezo de los suyos en un partido que se antojaba vital para sus aspiraciones en la competición.

“Hemos hecho un partido muy malo, no parecía que estábamos jugando la Champions. El rival utilizó sus opciones, defendió muy bien y en un balón parado marcó en su única ocasión”, valoró el técnico asturiano, que lamentó la “falta de intensidad” de su equipo. “No han ganado de forma injusta”, añadió sin buscar excusa alguna a una derrota que le recordó otras decepciones de su equipo en la Copa del Rey.

"Es imposible si jugamos como hoy”, aseguró al ser preguntado sobre las opciones de clasificación tras la derrota. “Hemos estado alejadísimos del máximo nivel que podemos dar. El primer responsable soy yo”, señaló. “Desde el minuto 10 al 45 ni tiramos a puerta y lo normal es que, con un bagaje tan malo, te ganen”.

“Si no respetas al rival y no eres humilde te puede pasar esto. No hemos demostrado nada. Hemos perdido un partido que deberíamos ganar. Y por lo menos no perderlo de la forma en la que lo hemos hecho”, sentenció.