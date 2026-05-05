Quim Domènech, tras la primera parte del Arsenal-Atleti: “Julián no me parece un jugador de talla mundial, le falta…”

El Arsenal rompió el hielo en los instantes finales de la primera parte con un gol de Bukayo Saka. Los 'Gunners' se adelantan en la eliminatoria, a falta de 45 minutos para obtener el billete de Budapest. Había sido una primera parte de incertidumbre, miedo y análisis mutuo entre Arsenal y Atlético de Madrid.

Los de Mikel Arteta plantearon un partido marcado por el dominio del balón. El Arsenal estaba teniendo la posesión del partido, y el Atlético de Madrid, todo lo contrario: a esperar la oportunidad para armar el contraataque. Los del Cholo Simeone saben que si pueden tener una oportunidad, será saliendo a la contra, con Julián y Giuliano, para ganarle las espaldas tanto a Gabriel como a Saliba.

Con una parte en juego, el Arsenal tiene en sus manos su segunda final en su historia. La única que ha disputado fue en 2006, contra el FC Barcelona, y perdió 2-1. Se jugó en París y, aunque el Arsenal empezó ganando, el Barça remontó en la segunda parte. Nunca ha levantado la 'orejona', como el Atlético de Madrid. En el 74, la perdió contra el Bayern y en 2024 y 2026, contra el Real Madrid. El máximo trofeo europeo se le resiste a los del Cholo Simeone, y por eso el aliciente de esta noche será único.

El Arsenal está siendo mejor, pero cuidado...

El Arsenal de Mikel Arteta ha salido claramente dominador, siendo el equipo que más ha disparado a puerta (7 remates frente a solo 1 del Atlético de Madrid) y con una posesión abrumadora del 66%. Un control total del partido que deja en evidencia a un Atlético de Madrid superado, obligando a Diego Pablo Simeone a reaccionar y mover el banquillo si quiere cambiar el rumbo del encuentro.

Quim Domènech (en el Chiringuito) fue especialmente crítico con una de las piezas ofensivas del conjunto rojiblanco: "Cada vez que veo a Julián no me parece un jugador de talla mundial. Le falta", decía, apuntando directamente al rendimiento del delantero como uno de los factores del poco peso ofensivo del Atlético en este tramo del partido.

"No se si a Lookman le está pudiendo el partido, pero le da todos los balones a ellos", añadía en la misma línea Petón, en la COPE, poniendo el foco en la toma de decisiones en ataque.

Saka, ante el Atlético / EFE

Una segunda parte abierta

Por su parte, Paco González fue claro con la gestión del encuentro desde el banquillo: "Es partido para o que marque gol o cambiarlo en el 60", señalando indirectamente la responsabilidad del entrenador en la falta de soluciones. El encuentro también está dejando señalados en defensa, especialmente en el lado del Atlético. Talavera, en la SER, advirtió sobre el rendimiento de Pubill: "Veo algo nervioso a Pubill, como en el Camp Nou. Está fallón", apuntando a un jugador que está sufriendo la presión del rival y el contexto del partido.

El propio Talavera volvió a incidir en otro de los focos de inestabilidad: "Que primeros minutos de Lookman. Debe estar su família aquí. No está dando una a derechas", subrayando su bajo impacto en el juego ofensivo. El conjunto colchonero no encuentra respuestas ni en defensa ni en ataque ante la intensidad del Arsenal.

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Cerró el análisis Rubén Martín (COPE) con una frase muy gráfica dirigida a otro jugador señalado: "Ruggeri ponte el despertador", comentaba en la radio. Un mensaje que resume la sensación general de desconexión de varios futbolistas del Atlético, mientras el equipo de Simeone queda claramente retratado por el dominio inglés y la falta de reacción colectiva.