¿Quién ocupará la plaza de Champions que libera el Aston Villa tras ganar la Europa League?

La próxima edición de la Champions League ya va tomando forma. La disputa de la final de la Europa League ha permitido conocer la identidad del 25o de los 36 participantes de la máxima competición europea aunque, paradójicamente, este no será ninguno de los dos equipos que ha disputado el partido por el título.

El Aston Villa ha conquistado el segundo trofeo más prestigioso a nivel continental después de golear al Friburgo, lo que le otorga el billete directo hacia la próxima edición de la Champions. Sin embargo, el equipo dirigido por Unai Emery ya había asegurado esta clasificación vía competición doméstica, por lo que este privilegio salta a otro equipo.

Desde el cambio de formato aplicado hace dos temporadas, el reglamento de la UEFA refleja que si el campeón de la Europa League ya ha asegurado su clasificación para la Champions, esta plaza pasa automáticamente al equipo con mejor coeficiente todavía no clasificado.

El Aston Villa celebra uno de sus goles en la final de la Europa League / EFE

¿Qué equipo jugará la próxima edición de la Champions?

Con el grueso de las competiciones domésticas ya finalizadas, el equipo con mejor coeficiente de los no clasificados no clasificados para la Champions League es el Sporting CP. Los portugueses, segundos en liga, atesoran 84.000 puntos, casi 20.000 más que su más inmediato perseguidor, el Olympique de Lyon.

Con el Sporting CP como gran agraciado tras la victoria del Aston Villa, el resto de equipos tendrán que jugarse los billetes restantes hacia la máxima competición europea en la fase previa.

Noticias relacionadas

Luis Suárez celebra un gol con el Sporting CP / EFE

El último precedente en el que la posición de campeón de la Europa League saltó a otro equipo data de la temporada 2023/24, cuando la Atalanta aplastó al Bayern Leverkusen de Xabi Alonso en la final continental. Al ya haber clasificado vía liga, la plaza de la 'DEA' pasó a manos del Benfica.

Los equipos con mejor coeficiente que no han clasificado para la Champions League