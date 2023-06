Así queda el sorteo de la segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League

Las eliminatorias a doble partido tendrán lugar los días 25/26 de julio y 1/2 de agosto 20 equipos pugnarán por entrar en la fase de grupos que se sorteará el 31 de agosto

El sorteo de la segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League 2023/24 tuvo lugar esta mañana en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. Las eliminatorias a doble partido tendrán lugar los días 25/26 de julio y 1/2 de agosto.

Grupo 1

Ganadores del partido 3: Žalgiris Vilnius (LTU) / Struga (MKD) vs Galatasaray (TUR) Ganadores del partido 2: Ballkani (KOS) / Ludogorets (BUL) vs Ganadores del partido 5: Olimpija Ljubljana (SVN) / Valmiera (LVA) Ganadores del partido 4: Raków Czestochowa (POL) / Flora Tallinn (EST) vs Ganadores del partido 1: Lincoln Red Imps (GIB) / Qarabağ (AZE)

Ganadores del partido 6: KÍ Klaksvík (FRO) / Ferencváros (HUN) vs Ganadores del partido 9: Häcken (SWE) / The New Saints (WAL) Ganadores del partido 7: HJK Helsinki (FIN) / Larne (NIR) vs Molde (NOR)Ganadores del partido 8: Shamrock Rovers (IRL) / Ganadores de la Ronda Preliminar vs Copenhague (DEN)

Grupo 3

Ganadores del partido 11: Farul Constanța (ROU) / Sheriff Tiraspol (MDA) vs Ganadores del partido 14: Hamrun Spartans (MLT) / Maccabi Haifa (ISR)Aris Limassol (CYP) vs Ganadores del partido 12: Partizani (ALB) / BATE Borisov (BLR) Ganadores del partido 15: Urartu (ARM) / Zrinjski (BIH) vs Ganadores del partido 10: Slovan Bratislava (SVK) / Swift Hesper (LUX) GNK Dinamo (CRO) vs Ganadores del partido 13: Astana (KAZ) / Dinamo Tbilisi (GEO)

Condiciones del sorteo

De conformidad con los párrafos 13.03 y 13.04 del Reglamento de la UEFA Champions League 2023/24, la administración de la UEFA formó grupos y clubes cabezas de serie para el sorteo de la segunda ronda de clasificación (camino de campeones) en función de la clasificación de clubes establecida al comienzo de la temporada y los principios establecidos por el Comité de Competiciones de Clubes.

Los 20 equipos (cinco que entran en la competencia en esta etapa y los 15 ganadores de las eliminatorias de la primera ronda de clasificación, indicados para los fines de este sorteo como Ganadores de los Partidos 1 a 15) se dividieron en dos grupos de seis equipos y un grupo de ocho equipos.

Dentro de cada uno de los tres grupos, los equipos se dividieron en un número igual de equipos cabezas de serie y no cabezas de serie (tres cabezas de serie y tres equipos no cabezas de serie en los grupos 1 y 2, y cuatro cabezas de serie y cuatro equipos no cabezas de serie en el grupo 3).

Los ganadores de un partido de la primera ronda de clasificación fueron incluidos para el sorteo de la segunda ronda de clasificación si cualquiera de los clubes involucrados en el partido tenía un coeficiente que le daría derecho a ser cabeza de serie.

Procedimiento de sorteo

Se prepararon tres bombos para el sorteo, con las bolas que contenían los nombres de los equipos cabezas de serie y no cabezas de serie del Grupo 1 colocados en los tazones marcados correspondientes.

Luego se tomó una bola de cada uno de estos tazones y se colocó en el tercer tazón central vacío, donde se barajaron. El primer equipo extraído de este tazón fue considerado el equipo local para la primera eliminatoria, y jugaría contra el segundo equipo sorteado.

El procedimiento se llevó a cabo con las bolas restantes para completar todos los emparejamientos para el primer grupo. Luego se repitió el mismo procedimiento para determinar los emparejamientos para el segundo y el tercer grupo.

Fechas de clasificación para la Champions League

27 de junio Ronda preliminar semifinales

30 de junio Final de la ronda preliminar

11/12 de julio Primera ronda de clasificación partidos de ida

18/19 de julio Primera ronda de clasificación partidos de vuelta

24 de julio Sorteo de la tercera ronda de clasificación

25/26 de julio Segunda ronda de clasificación partidos de ida

1/2 de agosto Segunda ronda de clasificación partidos de vuelta

7 de agosto Sorteo de la ronda de play-off

8/9 Agosto Tercera ronda de clasificación partidos de ida

15 de agosto Tercera ronda de clasificación Partido de vuelta

22/23 de agosto Ronda de play-off partidos de ida

29/30 de agosto Ronda de play-off partidos de vuelta

31 de agosto Sorteo de la fase de grupos