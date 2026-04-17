Así queda la lucha por la quinta plaza de Champions: peligro serio para LaLiga

El rendimiento reciente de los equipos de LaLiga y la Bundesliga en competiciones europeas ha encendido las alarmas en numerosos clubes de ambos países. No es una cuestión menor, ya que está en juego la codiciada quinta plaza adicional para la próxima edición de la Champions League, un premio que depende directamente del desempeño colectivo en Europa. Tras unos cuartos de final por debajo de las expectativas, especialmente en el caso de los conjuntos españoles, el panorama se ha complicado y la posibilidad de perder ese puesto extra empieza a cobrar fuerza.

La jornada ya comenzó torcida para los representantes españoles en la Champions League. El cruce entre FC Barcelona y Atlético de Madrid garantizaba la eliminación de uno de los dos, reduciendo de entrada las opciones de sumar puntos clave. A ese revés se sumó la derrota del Real Madrid ante el Bayern de Múnich, que dejó a los blancos fuera de su competición predilecta antes de lo previsto.

Harry Kane celebra su tanto ante el Real Madrid / RONALD WITTEK

El golpe definitivo llegó en la Europa League, donde se confirmó el mal momento del fútbol español en el continente. El Celta de Vigo, que ya había caído con claridad en la ida (3-0), no logró obrar el milagro y volvió a perder frente al Friburgo, en una dolorosa eliminación. Tampoco el Real Betis pudo sostener su ventaja inicial. Pese a adelantarse con dos goles en apenas media hora, el conjunto verdiblanco terminó cediendo ante el Braga, que firmó una remontada contundente en La Cartuja.

En este contexto adverso, el Rayo Vallecano emergió como el único salvavidas español. El equipo dirigido por Iñigo Pérez sufrió en Grecia ante el AEK de Atenas, que logró igualar la eliminatoria tras el descanso pese a la renta de la ida. Sin embargo, un tanto decisivo de Isi devolvió la ventaja a los madrileños y mantuvo con vida las aspiraciones españolas.

Por su parte, el balance de los clubes alemanes ha sido dispar, aunque suficiente para mantener la presión. El Bayern de Múnich avanzó en la Champions League y el Friburgo hizo lo propio en la Europa League, mientras que el Mainz quedó eliminado tras una dura derrota frente al Estrasburgo.

De esta manera, tanto España como Alemania mantienen a dos equipos en liza en las competiciones europeas: Atlético de Madrid y Rayo Vallecano por parte española; Bayern de Múnich y Friburgo en el lado alemán.

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Concluidos los cuartos de final, España suma 21,405 puntos en el coeficiente UEFA y conserva una mínima ventaja de 0,191 sobre Alemania, que alcanza los 21,214. La batalla por la quinta plaza de Champions sigue abierta y promete un desenlace de máxima tensión.