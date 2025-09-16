El Qarabag lidera la rebelión de los modestos en la Champions

La vuelta del Qarabag (Azerbaiyán) a la Champions League ya era una noticia de por sí. Pero que debute en la Liga de Campeones 2025/26 venciendo en campo de todo un Benfica (2-3) ya es apoteósico. Y, si le agregamos que fue remontada, la épica resulta total, liderando la rebelión de los modestos de la primera jornada que secundó el triunfo del Union SG en casa del PSV (1-3).

Porque Barrenechea y Pavlidis habían adelantado a las 'Águilas' portuguesas en Da Luz, dejando casi sentenciado el triunfo ante un Qarabag débil que se presentaba con pocas credenciales, aunque una clave: Gurban Gurbanov, su entrenador, es el más longevo en su cargo de la actual Champions, dirigiéndoles desde 2008. Ya estaba en el banquillo cuando los de Bakú completaron el empate en los dos partidos contra el Atlético de Madrid (2017), y volvió a estar en otro día histórico para los suyos.

Tocaba hacer historia en Portugal y se pusieron manos a la obra. A la media hora de partido Leandro Andrade encontró el descuento a pase del colombiano Camilo Durán. Y el propio samario -como Luis Javier Suárez o Radamel Falcao- facturó con sus propias botas el 2-2 con una gran definición que dejó batido a Trubin.

Rompía todas las casas de apuestas el histórico empate que conseguían hasta el momento los azeríes. Pero aún faltaba la última palabra de Kashchuk, que propició la locura de la afición visitante con su media vuelta que certificó el 2-3 final.

EL UNION SG, VERDUGO DEL PSV

Por su parte, el Union Saint-Gilloise irrumpió en la Champions League con naturalidad y con una victoria irrebatible contra el PSV, al que doblegó en la primera parte con un penalti transformado por Promise David y un golazo de Ait El Hadj y al que aguantó después por momentos en el segundo tiempo, culminado con el tercer gol del argentino Kevin Mac Allister (1-3), hermano de Alexis.

Una sorpresa ya en la primera jornada de la máxima competición europea, con el efecto que tiene en una competición con los 36 equipos dentro de la misma clasificación, con el impulso que supone para el campeón belga y con la frustración que causa en el equipo neerlandés, dañado por el agitado inicio del choque, por su propia falta de pegada y por una pena máxima involuntaria. El principio del fin para él, derrotado ya sin matices después.