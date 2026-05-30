Así es el Puskás Aréna de Budapest, el estadio de la final de la Champions League 2026 y que dejó boquiabierto a Luis Enrique: un recinto de 610 millones en honor a una leyenda del fútbol mundial

Luis Enrique miró al graderío del Puskás Aréna y no pudo más que saltar una exclamación de asombro. "Impresionante", pensó el asturiano antes de afrontar las preguntas de 'Movistar' en la previa del encuentro que disputarán este sábado el Paris Saint-Germain y el Arsenal (18.00 horas).

Y no es para menos, este coliseo húngaro, edificado encima del antiguo estadio nacional de la capital magiar, es un mamotreto de acero que despierta admiración en su interior y exterior. Ubicado en el distrito XIV de Budapest, el Puskás Aréna ocupa el mismo solar donde se levantaba el antiguo Népstadion, más tarde rebautizado como Ferenc Puskás Stadium. La construcción del nuevo recinto, desarrollada entre 2017 y 2019 e inaugurada en noviembre de ese año, estuvo marcada por la voluntad de mantener vivo el legado de un lugar emblemático para el deporte húngaro.

Lejos de borrar el pasado, el proyecto buscó establecer un diálogo entre la historia y la contemporaneidad. El antiguo estadio nacional, inaugurado en la década de 1950, formó parte durante generaciones de la memoria colectiva del país. Por ello, la nueva instalación incorpora guiños a su predecesora a través de ciertas decisiones arquitectónicas relacionadas con la escala, la organización espacial y algunos rasgos formales, combinando tradición y modernidad en un mismo edificio.

El origen de su nombre

El nombre Puskás Aréna rinde homenaje a Ferenc Puskás, considerado uno de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos. Líder de la célebre selección húngara de los años cincuenta y figura destacada del Real Madrid, su trayectoria trascendió fronteras y dejó una huella imborrable en la historia del fútbol. Dar su nombre al estadio nacional supone reconocer no solo sus éxitos deportivos, sino también su importancia como símbolo de identidad y orgullo para Hungría.

El exterior del Puskás Arena / EFE

Una fachada impresionante

Uno de los rasgos más distintivos del Puskás Aréna es su fachada exterior, que se ha convertido en un elemento clave de su identidad visual. El estadio está envuelto por una malla arquitectónica de acero inoxidable que recubre todo el volumen y le otorga una apariencia homogénea y contemporánea, semejante a una gran estructura metálica.

La fachada metálica del coliseo húngaro / EFE

De acuerdo con la documentación del proyecto presentada en los EU Mies Awards, esta envolvente metálica es la responsable de la imagen unitaria del edificio. A su vez, la superficie se ve modulada por los pilonos que albergan las escaleras, cuya disposición rítmica aporta profundidad y dinamismo a la fachada. Estos elementos no solo cumplen una función estructural y circulatoria, sino que también evocan los característicos soportes de hormigón del antiguo estadio, estableciendo un vínculo visual entre la nueva construcción y su predecesora.