Pulso de Luis Enrique al Real Madrid

Budapest coronó al Paris Saint-Germain como rey de Europa. Por segundo año consecutivo, la tan ansiada Champions League, ese glamuroso y deseado trofeo, se traslada a las vitrinas del Parque de los Príncipes para consolidar la hegemonía continental 'rouge et bleu'.

El PSG, un equipo de autor, un conjunto confeccionado a imagen y semejanza de Luis Enrique, el auténtico líder de un vestuario que ha extirpado de raíz su leyenda negra europea para convertirse en el dominador de la Orejona en las dos últimas ediciones.

Para eso llegó Lucho en julio de 2023 a París, y el asturiano está devolviendo con creces la confianza depositada en su figura. La suya fue una apuesta arriesgada, en todos los sentidos, pero el tiempo ha acabado dando la razón a Qatar y a Nasser Al-Khelaïfi, quien otorgó todo el poder, las llaves del PSG, al entrenador español. El resultado, doce títulos en tres temporadas.

Títulos de Luis Enrique en el PSG (2023-2026) 3 Supercopa de Francia

3 Ligue 1

2 Copas de Francia

2 Champions League

1 Copa Intercontinental

1 Supercopa de Europa

La victoria del Paris Saint-Germain sobre el Arsenal en el Puskas Arena de la capital magiar reconoce a Luis Enrique como uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. El gijonés añade la tercera Champions a su palmarés -dos con el PSG y una con el Barcelona-, equiparándose a leyendas del banquillo como Bob Paisley, tricampeón con el Liverpool, Zinedine Zidane, con el Real Madrid, y Pep Guardiola, quien la ganó en dos ocasiones con el Barça y una vez con el Manchester City. Sólo Carlo Ancelotti, con cinco entorchados continentales -dos con el Milan y tres con el Madrid-, tiene un botín más generoso que el ex azulgrana.

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El PSG, de récord

Por segunda vez en la era Champions League, un equipo que defiende su trono europeo se erige campeón. Lo hizo el Real Madrid en tres ediciones consecutivas (2016, 2017 y 2018) y lo ha completado el Paris Saint Germain (2025, 2026). Luis Enrique y su equipo podrían igualar la histórica gesta madridista el próximo curso. El bloque parisino, joven y voraz, no parece tener techo y Lucho apretará las tuercas para mantener su reinado. No acepta la relajación como respuesta. Nadie más que él querrá hacerle sombra a los blancos.