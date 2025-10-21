Puerta abierta a Marc Guiu: "Va a jugar"

Enzo Maresca es el gran valedor de Marc Guiu. Confió en su potencial en su curso debut y, pese a cederle al Sunderland para que pudiese gozar de continuidad ante los fichajes de Liam Delap y Joao Pedro, no dudó en repescarle cuando el primero cayó lesionado ante el Fulham a principios de septiembre.

Cambió Barcelona por Londres en verano de 2024 a cambio de unas seis millones de libras para fichar por un Chelsea que apostó por su talento tras despuntar en su estreno con el primer equipo azulgrana. No gozó de demasiado protagonismo en la Premier League, pero sí en una Conference League en la que anotó seis dianas.

Marc Guiu, celebrando su primer gol con el Sunderland / Sunderland AFC

"Confiamos en Marc"

"Confiamos en Marc y lo hicimos el año pasado cuando jugaba la Conference League. Le dimos algunos partidos de la Premier League. Demostramos en el pasado que contamos con él", aseguró Enzo Maresca en la previa del duelo de Champions League ante el Ajax de este miércoles. Disputó sus primeros minutos como 'blue' en esta 25/26 ante el Liverpool y jugó toda la segunda mitad contra un Nottingham Forest ante el que dejó destellos interesantes.

El técnico italiano dejo caer que el de Sant Celoni participará ante el Ajax y gozará de su gran oportunidad para suplir a un sancionado Joao Pedro. "Ahora está de nuevo con nosotros y va a jugar, seguro". Eso sí, aseguró que Liam Delap está en la recta final de la recuperación de la lesión que le ha mantenido dos meses en el dique seco.

Marc Guiu, importante en la victoria del Chelsea sobre Nottingham Forest / 'X'

"Liam está muy cerca. No está trabajando con nosotros todavía, pero espero que lo haga en los próximos días y que pronto empiece a entrenar con el resto de sus compañeros". Está por ver, pues, qué rol desempeña el canterano azulgrana una vez regrese el ex del Ipswich Town.