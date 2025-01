PSV - Liverpool: horario y dónde ver el partido de Champions League

El Liverpool FC afronta la última jornada de la Champions con un objetivo claro: ganar para conseguir un meritorio 8 de 8 en el estreno del nuevo formato. El equipo de Arne Slot, ya clasificado matemáticamente para los octavos de final, deberá visitar Eindhoven para cerrar una liguilla que está siendo inmaculada.

No obstante, los ingleses no tienen asegurado el primer puesto de la tabla. Pese a que un empate les aseguraría el liderato, en caso de perder en el Philips Stadion y que el Barça gane en Montjuic serían relegados al segundo lugar. Por lo tanto, para que esta situación no sea factible, todo apunta a que los reds presentarán un equipo de garantías en su visita a los Países Bajos.

Enfrente tendrán un rival que también tiene cosas en juego. El PSV, que arrancará la jornada 19º con once puntos, no puede acceder a los octavos aunque tiene posibilidades de entrar en el play-off. De hecho, por el momento está clasificado. Además, los de Peter Bosz llegan al encuentro en una buena dinámica en Liga de Campeones, donde han ganado tres de los últimos cuatro partidos (Estrella Roja, Shakhtar y Girona).

El doblete de Luuk de Jong / Telefónica

Este duelo tiene la particularidad que enfrenta a los líderes de sus respectivas ligas: Eredivisie y Premier League. Sin embargo, el PSV deberá tener una gran noche si quiere frenar a Salah, Luis Díaz, Gakpo y compañía. En concreto, el egipcio está de dulce esta temporada, ya que acumula unos números fantásticos. Sus 23 goles y 17 asistencias lo posicionan como la gran amenaza del 'Pool.

El Liverpool, favorito en precedentes

Si consultamos las estadísticas, observamos que los reds han ganado sus últimos cinco encuentros ante el PSV en Champions League. De hecho, solo han ganado al Porto más veces en la competición, en un total de seis ocasiones.

Además, el equipo de Slot es muy poderoso en los encuentros lejos de Anfield. Esta temporada, Liverpool y Atalanta son los únicos clubes que han ganado en todas las jornadas de Copa de Europa disputadas fuera de casa. Incluso, si echamos la vista atrás y comparamos cursos anteriores, la estadística asusta aún más: 12 victorias en las últimas 15 visitas en Champions League.

También es destacable que la plantilla red conoce bien a los equipos neerlandeses. Algunos futbolistas como Van Dijk, Gakpo y Gravenberch, asimismo como el entrenador Arne Slot, son nacidos en el país del noroeste de Europa.

Horario y donde ver

El encuentro entre PSV y Liverpool, correspondiente a la octava jornada de la Champions League, se disputa el miércoles 29 de enero a las 21:00 horas.

En España, el partido se podrá ver en directo y online a través de Movistar Liga de Campeones 4 en Movistar Plus (dial 188). También se podrá seguir toda la jornada de la Champions a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

Alineaciones probables

PSV: Benítez; Ledezma, Boscagli, Obispo, Junior; Schouten, Veerman; Til, Bakayoko, Lnag; Luuk de Jong.

Liverpool: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Curtis Jones; Salah, Luis Diaz, Darwin Núñez.