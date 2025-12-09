El PSV, juez de un Atlético golpeado

Golpeados por dos derrotas seguidas en LaLiga EA Sports que comprometieron sus opciones de pelear por el liderato, el Atlético de Madrid requiere del bálsamo europeo para sanar, enfrentando al PSV (21.00h) por la sexta jornada de la Champions League. Porque vencer al Inter en casa, sobre la bocina con el gol de Giménez, valió para que los colchoneros treparan hasta la 12ª plaza y miraran a la fase de octavos con ilusión, buscando el 'top 8' que permita evitar un doble partido extra en la siguiente ronda.

El gran aviso para el duelo de este martes llega desde Países Bajos: el PSV encadena catorce encuentros sin perder y ha firmado victorias rotundas ante Nápoles (6-2) y Liverpool (1-4). El Atlético suma nueve puntos, solo uno por encima del conjunto neerlandés, líder de su liga y dominador en este tramo de la temporada.

SUFRIENDO FUERA DE MADRID

El problema para el equipo de Simeone vuelve a ser su rendimiento lejos de casa. Mientras en su estadio apenas ha cedido un empate en once choques, a domicilio solo ha logrado dos victorias en diez intentos. Las derrotas recientes ante Barcelona (3-1) y Athletic (1-0) han ampliado la distancia respecto al primer puesto en el campeonato doméstico.

En la Champions, la brecha es aún más evidente: sus nueve puntos han llegado en Madrid, con triunfos solventes frente a Eintracht (5-1), Union Saint-Gilloise (3-1) e Inter (2-1). Fuera, en cambio, cayó por 3-2 en Liverpool y por un contundente 4-0 en Londres ante el Arsenal.

Las cifras de sus últimas campañas explican esa fragilidad lejos del Metropolitano: desde las semifinales de 2017, ha disputado 37 partidos europeos como visitante con un balance de 19 derrotas, 11 victorias y 7 empates. En sus 20 salidas más recientes, ganó 7 y perdió 11. En el cómputo general de competiciones, solo ha logrado 8 triunfos en sus 26 últimos desplazamientos.

El delantero argentino del Atlético de Madrid Giuliano Simeone (d) chuta ante Jesús Areso, del Athletic, durante el partido de Liga en Primera División que Athletic Club y Atlético de Madrid disputan este sábado en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla. (Athletic Bilbao) (Atlético Madrid) / Javier Zorrilla / EFE

Para mantenerse en la zona alta del grupo -o incluso para asegurar un puesto entre los ocho primeros- el Atlético necesita puntuar fuera. No hay margen: las tres citas restantes marcan su futuro inmediato.

En Eindhoven, Simeone vuelve a lidiar con bajas importantes. Lenglet quedó fuera por una contractura, igual que Giménez, Baena y Marcos Llorente, todos lesionados. A la espera de la evolución de Johnny Cardoso, el técnico deberá reajustar varias posiciones. Oblak, Molina, Hancko, Barrios, Nico González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez apuntan a fijos. El argentino, pese a sus diez goles esta temporada, atraviesa un tramo gris con solo tres tantos en los últimos doce encuentros, aunque su rendimiento europeo ha sido más constante.

Quedan incógnitas en la zaga y el centro del campo -la posible vuelta de Le Normand, el rol de Koke o Cardoso, y la ubicación de Hancko-, así como en el ataque, donde alternan opciones como Almada, Sorloth o Griezmann.

Enfrente estará un PSV muy reconocible bajo Peter Bosz, con Schouten adaptado al centro de la defensa junto a Gasiorowski y un ataque móvil y productivo liderado por Til, Man, Pepi y Saibari, pendiente de la recuperación de Perisic. El cuadro neerlandés domina su campeonato y llega en plena racha, aunque nunca ha logrado derrotar al Atlético en sus seis duelos previos.