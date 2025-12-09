En Directo
CHAMPIONS LEAGUE
PSV - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de la Champions League, en vivo hoy
Sigue el minuto a minuto del partido en Países Bajos entre el PSV y el Atlético de Madrid
Albert Miranda
El Atleti visita el Philips Stadion para la sexta jornada de la UEFA Champions League.
El balance de resultados entre el PSV y el Atlético de Madrid es el siguiente: 1 victoria para los holandes, 4 empates y 4 victorias para los colchoneros.
Y esta es la alineación del PSV para intentar ganar al Atlético de Madrid.
Este es el once con el que saldrá el Atlético de Madrid en Eindhoven.
¡Muuuuuy bueeeeenaaaas nocheeeeeeeeees a toodoooos! Bienvenidos a la narración del partido entre el PSV y el Atlético de Madrid. Un encuentro entro dos equipos que están separados por un punto. Los del Cholo Simeone visitan Eindhoven con el objetivo de acercarse al top-8.
