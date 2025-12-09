PSV - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de la Champions League, en vivo hoy

Champions League: PSV - Atlético de Madrid |

¡Muuuuuy bueeeeenaaaas nocheeeeeeeeees a toodoooos! Bienvenidos a la narración del partido entre el PSV y el Atlético de Madrid. Un encuentro entro dos equipos que están separados por un punto. Los del Cholo Simeone visitan Eindhoven con el objetivo de acercarse al top-8.