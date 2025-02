El PSG se 'zampa' al Brest y se citará con un 'coco' en octavos

Los deberes estaban más que hechos. Pusieron la directa y dejaron prácticamente sin opciones a un memorable Brest - nos quitamos el sombrero ante ellos - en el Stade du Roudourou (Guincamp). Vitinha - de penalti - y un doblete de Ousmane Dembélé allanaron el camino de un París Saint-Germain al que le bastaría ir a medio gas en el Parque de los Príncipes para asegurar su billete hacia los octavos de final de la Champions League. Los protagonistas, eso sí, fueron distintos, pues Barcola, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Doué, Gonçalo Ramos y Mayulu se unieron a la fiesta y cerraron la eliminatoria con un 10-0 de global para meter miedo a sus dos posibles rivales: Liverpool o FC Barcelona (2-0).

Salió el Brest sin complejo alguno, no le quedaba otra. Probó a enviar balones a su máxima referencia, Abdallah Sima, que tiraba el desmarque a la espalda de la zaga parisina. Tuvo que salir de su área incluso Donnarumma, atento, para achicar agua, pero no se les veía para nada incómodos a los de Luis Enrique. Hilaban, sin prisa alguna, la acción desde atrás. Barcola y 'Kvara', ambos pegados a la línea de cal, esperaban 'hambrientos' un desplazamiento en largo de Fabián, Vitinha, Joao Neves y compañía.

NOCHE MÁGICA PARA 'KVARA'

Empezó Barcola avisando de lo que iba a ser capaz un PSG que, a priori, no tenía la necesidad de hacer sangre a un Stade Brestois 29 que ya había hecho historia en la máxima competición continental. Disparo, casi de volea, algo mordido que tocaba la red por fuera. Poco después, eso sí, Marquinhos salvaba prácticamente sobre la línea un disparo al que no llegaba Donnarumma de Pereira Lage. A partir de ahí, se vino el festival de goles en el Parque de los Príncipes.

Fabián cargó la pierna y sirvió un balón a la espalda de un Zogbé que nada pudo hacer contra Barcola. Finta y disparo con su zurda al palo corto. Llegaba el primero, pero el segundo no tardaría demasiado en llegar. Minutos antes de alcanzar el descanso apareció 'Kvara' para mandar a guardar un centro de Joao Neves que no logró rematar Barcola. Sabía el Brest que necesitaba mucho más que un milagro, pero no cesó. Incluso Baldé falló a puerta vacía tras una gran parada de Donnarumma.

UN 'RODILLO' LLAMADO PSG

Y volvió a rodar el balón. Misma tónica, un PSG tranquilo, a medio gas y con la papeleta más que resuelta. Aprovechó Luis Enrique para dar descansos a pesos pesados como Dembélé, Barcola y Fabián y regalar minutos a Kang-in Lee, Doué y Gonçalo Ramos.

Desire Doue celebra su tanto ante el Brest / AP Photo/Michel Euler

Pereira Lage, uno de los más incisivos del cuadro bretón, bajó un balón y giró sobre sí mismo para mandarlo al palo. Sin embargo, los de Luis Enrique pisaron el acelerador y 'machacaron' a un pobre Brest, que ni las vería venir. Vitinha, Doué, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos... y un hasta un Senny Mayulu que ingresó en los minutos finales y también obtuvo su parte del 'pastel'. Liverpool o Barça. Un 'coco' en octavos. El líder de la Premier League o 'morbo' con Luis Enrique y Dembélé.