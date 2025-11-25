CHAMPIONS
PSG - Tottenham: Horario y dónde ver el partido de Champions League
A qué hora y dónde ver el PSG - Tottenham de Champions League
PSG y Tottenham se enfrentan este miércoles 26 de noviembre en el Parque de los Príncipes en el partido de la Jornada 5 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el PSG - Tottenham y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Luis Enrique llegará al partido tras una derrota ante el Bayern Múnich (2-1), una victoria contra el Bayer Leverkusen (7-2), una victoria contra el Barcelona (2-1) y una victoria contra el Atalanta (4-0), por lo que está ubicado en el puesto número 5 con 9 puntos y +9 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Thomas Frank registraron una victoria contra el Copenhague (4-2), un empate con el Mónaco (0-0), un empate con el Bodo/Glimt (2-2) y una victoria contra el Villarreal (1-0), posicionándose en el 10.º puesto con 8 puntos y +5 en el diferencial de anotaciones.
HORARIO DEL PSG - TOTTENHAM DE LA CHAMPIONS LEAGUE
El partido entre PSG y Tottenham, correspondiente a la Jornada 5 de la Champions League, se disputa este miércoles 26 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL PSG - TOTTENHAM DE LA CHAMPIONS LEAGUE
En España, el partido de Champions League entre PSG y Tottenham se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5.
También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
