PSG - Tottenham: Horario y dónde ver el partido de Champions League

PSG y Tottenham se enfrentan este miércoles 26 de noviembre en el Parque de los Príncipes en el partido de la Jornada 5 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el PSG - Tottenham y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Luis Enrique llegará al partido tras una derrota ante el Bayern Múnich (2-1), una victoria contra el Bayer Leverkusen (7-2), una victoria contra el Barcelona (2-1) y una victoria contra el Atalanta (4-0), por lo que está ubicado en el puesto número 5 con 9 puntos y +9 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL PSG - TOTTENHAM DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre PSG y Tottenham, correspondiente a la Jornada 5 de la Champions League, se disputa este miércoles 26 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL PSG - TOTTENHAM DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre PSG y Tottenham se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5.

