PSG - Slovan Bratislava: Horario y dónde ver el partido de Champions League

PSG y Slovan Bratislava se enfrentan este miércoles 9 de septiembre en el Parque de los Príncipes en el partido de la Jornada 1 de la Champions League 2026-2027. Te contamos a qué hora es el PSG - Slovan Bratislava y dónde ver el partido en España.

Después de dos ediciones consecutivas consagrándose como campeón, el PSG vuelve a presentarse como el máximo favorito de la competición europea, buscando igualar el impresionante récord que el Real Madrid logró la década pasada de la mano de Zinedine Zidane al levantar tres 'orejonas' consecutivas.

Sin embargo, el equipo de Luis Enrique viene de una inesperada derrota en la Ligue 1 contra el Mónaco y no han logrado su primera victoria de la temporada tras tres jornadas, por lo que el entrenador reconoce que esta temporada no necesariamente será una réplica de las anteriores.

"El pasado es el pasado, hay que renovar el carné de conducir cada año. Todo el mundo está motivado por jugar contra nosotros. Hay que aceptarlo y salir de nuestra zona de confort. Estoy preparado para demostrar que hay que reinventarse cada día", opinó.

En cambio, después de derrotar al Celje durante los play-offs, el combinado eslovaco de Yaya Touré debutará en esta edición de la Champions League en lo que será su tercer encuentro contra el PSG, ante el cual ya han sufrido una derrota y logrado un empate.

Este mal presagio de sus registros directos se aúna a su reciente desempeño en la liga local, ya que el Slovan Bratislava viene de encadenar dos derrotas seguidas luego de haber conseguido cuatro victorias al hilo; una ruptura inesperada en su rendimiento que podría extenderse hasta su presencia en la copa continental.

HORARIO DEL PSG - SLOVAN BRATISLAVA DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre PSG y Slovan Bratislava, correspondiente a la Jornada 1 de la Champions League, se disputa este miércoles 9 de septiembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL PSG - SLOVAN BRATISLAVA DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre PSG y Slovan Bratislava se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3.

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