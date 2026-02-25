PSG - Mónaco, en directo: Champions League, hoy en vivo

Paris Saint-Germain y Mónaco se miden en la vuelta de la ronda de 'play off' de la Champions League.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

Escenario de primer nivel Así luce el escenario de esta noche.

Banquillo para Dro No tendrá Dro la oportunidad de ayudar a su equipo, al menos de momento. Banquillo para el ex azulgrana que ya está empezando a tener minutos desde su salida del Barça.

Operación remontada No será una misión sencilla, pero el Mónaco tiene que remontar la desventaja de un tanto si quiere alcanzar los octavos de final de la Champions League. Para ello, no contará de inicio con Ansu Fati, que espera su oportunidad en el banquillo.

Los elegidos de Luis Enrique Los elegidos por Luis Enrique: Safonov; Achraf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Neves, Zaire-Emery; Kvaratskhelia, Doue y Barcola.

Ya hay once del Mónaco Este es el once del Mónaco: Köhn; Caio Henrique, Faes, Teze, Vanderson; Zakaria, Camara; Adingra, Idumbo, Biereth; Folarin Balogun.