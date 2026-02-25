En directo
CHAMPIONS LEAGUE
PSG - Mónaco, en directo: Champions League, hoy en vivo
Sigue en vivo y online el duelo entre el Paris Saint-Germain y el Mónaco
Paris Saint-Germain y Mónaco se miden en la vuelta de la ronda de 'play off' de la Champions League.
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
Escenario de primer nivel
Así luce el escenario de esta noche.
Banquillo para Dro
No tendrá Dro la oportunidad de ayudar a su equipo, al menos de momento. Banquillo para el ex azulgrana que ya está empezando a tener minutos desde su salida del Barça.
Operación remontada
No será una misión sencilla, pero el Mónaco tiene que remontar la desventaja de un tanto si quiere alcanzar los octavos de final de la Champions League. Para ello, no contará de inicio con Ansu Fati, que espera su oportunidad en el banquillo.
Los elegidos de Luis Enrique
Los elegidos por Luis Enrique: Safonov; Achraf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Neves, Zaire-Emery; Kvaratskhelia, Doue y Barcola.
Ya hay once del Mónaco
Este es el once del Mónaco: Köhn; Caio Henrique, Faes, Teze, Vanderson; Zakaria, Camara; Adingra, Idumbo, Biereth; Folarin Balogun.
¡Bienvenidos!
¡Muy buenas a todos! PSG y Mónaco se miden a partir de las 21.00h en el partido de vuelta de los 'play off' de la Champions League. Con ventaja mínima de los parisinos, nos espera un auténtico partidazo por delante.
