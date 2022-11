El PSG, sin miedo al sorteo pese a quedar segundo

"Vamos a ver el sorteo y jugaremos para ganar el torneo", avisa Kylian Mbappé El increíble empate entre los parisinos y el Benfica acaba dejando al PSG en el segundo lugar

Una de las grandes sorpresas de la última jornada de la Champions fue ver caer al PSG a la segunda plaza de su grupo tras el increíble empate a casi todo entre los galos y el Benfica. Pero ese factor no asusta a los de Galtier.

Kylian Mbappé reconoció en RMC, una vez conocido el 1-6 del Benfica en Israel, que el vestuario del PSG desconocía el desenlace del otro encuentro del grupo, y que la meta sigue siendo ganar la Champions sea cuál sea el rival en octavos de final.

“Durante el partido no sabíamos cómo iba el partido del Benfica. Al final intentaron varios miembros del cuerpo técnico advertirnos sobre el resultado. Creo que no es grave acabar como segundos de grupo, ya que lo importante es que nos clasificamos. Nosotros vinimos a Turín a hacer nuestro trabajo y ganamos el encuentro, pero no fue suficiente. Ahora vamos a ver el sorteo, y jugaremos para ganar en octavos”, indicó.

Ahora el PSG estará en el bombo de los segundos clasificados en el sorteo del próximo lunes, con opciones de volver a quedar emparejado con el Real Madrid en los octavos de final y con la vuelta en el Bernabéu. Un escenario que Galtier y los suyos conocen sobradamente.