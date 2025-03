El PSG no tiene miedo y Asensio jugará

Siempre dicen que no te puedes enamorar de un jugador cedido, pero lo de Asensio y el Aston Villa ya empieza a ser amor verdadero. Los fichajes de invierno tienden a ser poco revolutivos y, a priori, les cuesta más entrar en dinámica de equipo, ya que son fichajes que llegan a mitad de temporada y no suelen tener rendimiento inmediato. No es el caso Marco Asensio, que en ocho partidos ya lleva siete goles: "Llegar y besar el santo", dirían algunos.

El futbolista balear no contaba para Luis Enrique y cambió de aires en busca de su mejor versión, llegó cedido al Aston Villa procedente del PSG en el pasado mercado de fichajes. Unai Emery ya lo quiso en su día cuando aún estaba en el Real Madrid y después de una temporada y media bajo las órdenes de Luis Enrique, el extremo español vuelve a enamorar a Europa como lo hacía antaño.

Si nos fijamos en los números, el delantero español ya ha logrado anotar siete goles en los ocho partidos disputados con los 'Villanos'. Repartidos en tres goles en Champions y los otros cuatro más entre Premier y FA Cup. Pese a estas excelsas cifras goleadoras (un gol cada 55 minuto), lo que más llama la atención de sus números es que no parte como titular en los esquemas del entrenador ex del Sevilla, en ocho partidos ha sido titular solo en tres de ellos. Aun así, se está ganando un hueco en el once inicial a base de buenas actuaciones.

Emery y Asensio vuelven a París: ¿La Ley del ex?

El Aston Villa se medirá en los cuartos de final al PSG, que venció al Liverpool en una eliminatoria muy pareja. Tanto Unai Emery como Asensio vuelven al Parc des Princes en busca de una revancha personal. El técnico Fue entrenador entre 2016 y 2018, una etapa un tanto agridulce en el conjunto francés. Con él en el banquillo, el equipo parisino dominó las competiciones domésticas, pero, en cambio, su papel en Champions no fue santo de devoción.

Asensio, por su parte, vuelve a París después de únicamente 4 meses y podrá jugar, ya que no tiene cláusula del miedo. El PSG y el Aston Villa llegaron a un acuerdo en el que los ingleses se hicieron con los servicios del jugador en calidad de cedido sin opción de compra y con la obligación de que los de Birmingham pagaran cerca de siete millones de euros, el valor total de su ficha. En las cláusulas de su fichaje no se introdujo ninguna cláusula que le impida jugar con el club que pose sus servicios, y por ende, Asensio podrá enfrentarse a su ex equipo y porque no, demostrar que el PSG se ha equivocado con él.