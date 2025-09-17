El PSG ya mete miedo en Champions

Si el PSG quería asustar a todos los pretendientes al título en su debut en la Champions, sin duda alguna lo ha conseguido. Si los parisinos querían mandar un mensaje a toda Europa de que los campeones van a por todas a por su segunda corona, en efecto lo lograron. Porque el show particular de Fabián, acompañado de los recitales de otros genios como Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Achraf Hakimi o Marquinhos... permitieron a este indestructible París Saint-Germain de Luis Enrique golear sin piedad a la Atalanta (4-0) en su estreno en la competición europea. Y todo esto, con el asturiano en la grada...

Era un debut trampa para el PSG, en parte por el nivel de su rival pero también por las bajas en ataque de Dembélé o Désiré Doué. A pesar de ello, y de que su entrenador sigue viendo los partidos desde arriba como si estuviese en la NFL por lesión, el PSG no se amedrentó. Y no lo hizo porque se sabe simplemente superior a cualquier equipo que se enfrente. Contra la Atalanta no cambió sus planes y, como casi siempre, le funcionó.

Kvaratskhelia celebra su gol / Thibault Camus / AP

Empezaron rápidos los parisinos a mandar en el marcador. Barcola, que no estuvo acertado durante el partido, asistió a Fabián para que el andaluz asistiese a Marquinhos, quien llegó desde segunda línea solo para abrir la lata en el Parque de los Príncipes (1-0). El tanto tempranero fue un varapalo para la Atalanta, que esperaba poder aguantar el resultado un tiempo más. Pero el PSG no paraba de llegar, Carnesecchi evitó una goleada de escándalo en los primeros minutos... pero nada pudo hacer para frenar el vendaval francés.

Un vendaval sin fin

Kvaratskhelia, que recibió en una zona sin aparente peligro lejos del área, se giró, empezó a trazar una diagonal como un auténtico 'loco' hasta la frontal del área... y entonces pegó un latigazo por la escuadra que el guardameta italiano no pudo frenar esta vez para evitar el segundo (2-0). Y pudieron ser tres antes del descanso si Barcola hubiese aprovechado una pena máxima cometida a Marquinhos, pero el francés, sin carrerilla, desperdició el penalti para ampliar distancias.

Sintiéndose muy superior a sus rivales, el PSG se encargó pronto en la segunda parte de cerrar el partido. Nuno Mendes, indiscutiblemente el mejor lateral zurdo del mundo, se fabricó un gol de maravilla cuando amagó escorado en el área, protegió el esférico y coló el balón por el primer palo sin pensarlo (3-0). En los minutos finales, Gonçalo Ramos, con una picadita, se encargó de firmar la goleada (4-0). La mala noticia para el PSG fue la lesión de Joao Neves, aunque Luis Enrique tiene motivos para marcharse satisfecho con un equipo que ya asusta en Champions.