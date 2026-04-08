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CHAMPIONS LEAGUE
PSG-Liverpool: sigue en directo el partido de ida de cuartos de final de la Champions
Xavi Turu
Paris Saint-Germain y Liverpool se miden este miércoles en la ida de cuartos de final de la Champions League.
MIN. 4, PSG 0-0 LIV
Prácticamente 5 minutos de juego y el Liverpool ha tocado muy poca pelota. Domina el conjunto galo, sin prisa, con mucha calma y con un Liverpool que espera atrás.
MIN. 2, PSG 0-0 LIV
Primeros compases del partido con un PSG que busca hacerse con el balón.
¡Empieza el partido!
Primera posesión para el Liverpool.
¡Todo listo en el Parque de los Príncipes!
Liturgia en el feudo parisino con los 22 protagonistas sobre el terreno de juego: himno, saludos, fotografías protocolarias y después, rueda el balón.
PSG – Liverpool
¡Ahora sí que sí: prácticamente todo listo en París y en nada y menos saltan los protagonistas al verde!
Calentamiento del Liverpool
Los de Slot están calentando sobre la alfombra verde del Parque de los Príncipes. El conjunto inglés, muy consciente de la importancia de este choque lejos de Anfield, buscará gozar de alguna que otra ventaja para llegar con garantías a la vuelta.
PSG – Liverpool
Luis Enrique busca otra Champions y para ello tendrá que jugar un buen papel en casa y ante toda su afición en un encuentro histórico para el club parisino. Menos de veinte minutos para que comience a rodar el balón sobre el verde. Ganas, emoción y nervios para disfrutar de una noche llena de fútbol y emociones fuertes sobre el terreno de juego.
La llegada de los Reds
De esta manera llegaron Slot y compañía al feudo del PSG. Encuentro de gala en la ciudad del glamour.
PSG – Liverpool
¡¡Sorpresón en el XI del Liverpool!! Salah no juega de titular:
Mamardashvili; Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Frimpong, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Gakpo y Ekitike.
PSG – Liverpool
¡¡Ya hay XI para el equipo parisino!! Luis Enrique va con todo y no se deja ningún as en la manga.
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.
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