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PSG-Liverpool: sigue en directo el partido de ida de cuartos de final de la Champions

Luis Enrique da órdenes en el banquillo de Stamford Bridge, durante el último Chelsea-PSG de la Champions League

Luis Enrique da órdenes en el banquillo de Stamford Bridge, durante el último Chelsea-PSG de la Champions League / EFE

Xavi Turu

Paris Saint-Germain y Liverpool se miden este miércoles en la ida de cuartos de final de la Champions League.

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