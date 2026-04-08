PSG-Liverpool: sigue en directo el partido de ida de cuartos de final de la Champions

PSG – Liverpool

Luis Enrique busca otra Champions y para ello tendrá que jugar un buen papel en casa y ante toda su afición en un encuentro histórico para el club parisino. Menos de veinte minutos para que comience a rodar el balón sobre el verde. Ganas, emoción y nervios para disfrutar de una noche llena de fútbol y emociones fuertes sobre el terreno de juego.