PSG, Inter, City, Liverpool y Bayern: los rivales de los favoritos en la Champions

Tras la realización del sorteo de la Champions League 2025-26 en el Grimaldi Forum de Mónaco, los grandes equipos de Europa ya conocen a sus ocho rivales en la liguilla de 36 equipos que arrancará el próximo 16 de septiembre. Liverpool, Manchester City, Inter de Milan, Bayern de Múnich y París Saint-Germain comienzan su periplo en la mayor competición de clubes del mundo con un único objetivo: estar en la final de Budapest el próximo 30 de mayo.

Como siempre, algunos han salido más favorecido que otros del sorteo, pero para estos equipos no hay excusas. Y es que, a dos semanas de que comience a rodar oficialmente el balón estrellado, los cinco se postulan como claros candidatos a levantar la orejona y todo lo que no sea llegar lejos en el torneo internacional sería un golpe muy duro para su temporada.

Los rivales del París Saint-Germain

Los rivales del vigente campeón de la Champions serán: Bayern de Múnich, Barça, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting CP, Newcastle United y Athletic Club. Los de Luis Enrique tendrán una ardua tarea para superar una liguilla que le enfrentará a algunos de los mejores equipos del mundo como Barça y Bayern de Múnich; y le ha reservado desplazamientos exigentes.

El PSG, ganador de la Champions 2024-2025 / RONALD WITTEK / EFE

Los parisinos jugarán ante Barça, Leverkusen, Sporting CP y Athletic como visitante; y recibirá en el Parque de los Príncipes al Bayern de Múnich, la Atalanta, el Tottenham y el Newcastle United. Los campeones de la pasada edición, que el año pasado no se clasificó entre los ocho primeros, tendrá que exhibir su mejor versión para intentar repetir su gesta de la última temporada en la que levantaron el Triplete.

Los rivales del Manchester City

El conjunto de Pep Guardiola se medirá al Real Madrid, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Villarreal, Nápoles, Bodo Glimt, Galatasaray y Mónaco. Los 'Sky Blues' buscarán la redención tras una campaña 2024/25 muy decepcionante en la que cayeron eliminados de la Champions a manos del Real Madrid por un global de 6-3 en los dieciseisavos.

Manchester (United Kingdom), 02/05/2025.- Manchester City manager Pep Guardiola gestures during the English Premier League match between Manchester City and Wolverhampton Wanderers in Manchester, Britain, 02 May 2025. (Reino Unido) EFE/EPA/PETER POWELL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. / PETER POWELL / EFE

Esta temporada los ingleses podrán buscar venganza, pues se enfrentarán a domicilio, precisamente, al Real Madrid. También al Villarreal, al Bodo Glimt y al Mónaco. Por otro lado, recibirán en el Etihad Stadium al Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli y Galatasaray. Grupo de nivel para un equipo que estará obligado a demostrar que la derrota del año pasado en el playoff fue un espejismo.

Los rivales del Liverpool

El Liverpool de Arne Slot se medirá en la próxima edición de la Champions League a Real Madrid, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Marsella, Qarabag y Galatasaray. Los vigentes campeones de la Premier League afrontarán un complicado calendario que le ha reservado una visita al Giuseppe Meazza ante el Inter de Milan y dos complicados choques en Anfield frente a los dos equipos de la capital: Real Madrid y Atlético de Madrid.

La plantilla del Liverpool celebra el título / LIVERPOOL

Los 'Reds', que fueron líderes de la fase de Liga de la última edición, recibirán en Anfield a Real Madrid, Atlético, PSV y Qarabag. Cabe destacar que el año pasado tan solo el PSG pudo ganar en el estadio inglés y fue para eliminarlos en la tanda de penaltis de los octavos de final. Por lo que respecta a sus visitas, los de Arne Slot deberán medirse al Inter, Frankfurt, Marsella y Galatasaray.

Los rivales del Inter de Milán

La derrota en la final de la Champions por 5-0 frente al PSG les dejó tocados y este año intentarán redimirse, aunque no lo tendrán nada fácil en la liguilla. Los rivales para el conjunto de Chivu serán Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praha, Ajax, Kairat Almati y Unión SG. Una mezcla entre grandes de Europa, históricos del fútbol y rivales más asequibles como el Slvaia Praha, Kairat Almati y Unión SG.

Decepción enorme del Inter de Milán / Agencias

Los 'nerazzurri' recibirán en casa al Liverpool, al Arsenal, al Slavia Praha y al Kairat Almati, salvándose así de hacer un viaje de más de 6.500 kilómetros. Por lo que respecta a los partidos a domicilio, el Inter se medirá al Borussia Dortmund, al Atlético de Madrid, al Ajax y al Unión SG, duelos de alto nivel para un club que quiere recuperar la ilusión con la Champions tras un final de temporada más que decpecionante.

Los rivales del Bayern de Múnich

El Bayern de Múnich se enfrentará al Chelsea, París Saint-Germain, Brujas, Arsenal, Sporting CP, PSV, Unión SG y Pafos en la liguilla de la Champions League 2025/26. Los 'bávaros', vigentes campeones de la Bundesliga, tendrán un exigente calendario por segundo año consecutivo. La pasada temporada no consiguieron clasificar entre los ocho primeros y recibieron contundentes goleadas ante el Barça (4-1) y Feyenoord (3-0). Aun así, llegaron hasta los cuartos de final, donde el Inter terminó eliminándolos.

Los de Kompany recibirán en el Allianz Arena a Chelsea, Brujas, Sporting CP y Unión SG; y jugarán a domicilio ante el PSG, Arsenal, PSV y Pafos. Duelos duros a domicilio que complicarán seguro el camino de un Bayern que necesita volver a hacer una temporada contundente en Europa tras cinco temporadas en las que tan solo ha llegado una vez a semifinales.