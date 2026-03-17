El PSG destripa al Chelsea con un 2-8 global y manda un mensaje claro a toda Europa

El reto del Chelsea, que era levantar el 5-2 de la ida en Stamford Bridge, era realmente complicado. Sin embargo, rápidamente se transformó en imposible porque el Paris Saint-Germain entró al partido como una apisonadora: en 15 minutos, el equipo de Luis Enrique comandaba el marcador con un 0-2 que solo permitió al cuadro blue jugar por el honor de no encajar otra goleada. El vigente campeón está dispuesto a defender el título como es debido.

El PSG no necesita excesivas cosas para ser punzante en ataque, pero si los de arriba están enchufados y la sala de máquinas carbura, la verticalidad está asegurada. Si a eso le sumas seguridad atrás, es un bloque casi indestructible. Esa fue la carta de presentación del PSG en Londres, que solo ensució Safonov durante la primera media hora con salidas por arriba demasiado dubitativas.

El ruso fue el único que no arrancó bien el encuentro, pero ni se notó porque Kvaratskhelia en el minuto 6 y Barcola en el 15 sentenciaron del todo la eliminatoria. Un 2-7 en el global que silenció a los aficionados ingleses, obvia mayoría en Stamford Bridge, y encendió a los galos, que convirtieron el feudo blue en una fiesta.

Barcola celebra el 0-2 en Stamford Bridge / EFE

El tanto del georgiano mostró la fragilidad del Chelsea atrás: balón en largo de Safonov, mal cálculo de Sarr y para dentro con un zurdazo sin oposición. El del francés fue una obra de arte: un disparo desde la frontal directo a la escuadra que Robert Sánchez solo pudo seguir con la vista.

Desde entonces, el PSG se dedicó a intentar tener el control del partido, buscando ser vertical cuando se presentaba la oportunidad y vigilando no conceder un gol que diese algo de luz a un apagado Chelsea, que tuvo opciones para recortar distancias, pero entonces despertó el meta ruso.

Rosenior tiró la toalla en el minuto 60

En la segunda parte, el Chelsea jugó por el honor de no salir derrotado, pero acabó peleando por no encajar otra goleada, objetivo que no cumplió. Liam Rosenior decidió tirar la toalla en el minuto 60, cuando sustituyó a Cole Palmer, Enzo Fernández y Joao Pedro, con el objetivo de darles descanso de cara a la Premier League. Y tres minutos después encajó el 0-3, de Mayulu, que clavó a la escuadra un balón suelto en la frontal tras la enésima transición ofensiva mal defendida por los londinenses.

Los jugadores del Chelsea, completamente superados en Stamford Bridge / EFE

Con el 2-8 en el global, la afición del Chelsea decidió marcharse de un Stamford Bridge que se fue vaciando paulatinamente, decepcionada con su equipo, que no fue un rival digno para los parisinos. Luis Enrique, que acababa de sustituir a Barcola por lesión, también decidió reservar a los intocables. Y Safonov, que fue de menos a más, mantuvo la portería a cero con acciones de mérito para despejar las dudas con las que arrancó el choque.

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El mensaje del equipo de Luis Enrique a Europa es claro: siguen siendo ese equipazo que se comió al Inter de Milán la temporada pasada, firmando la mayor goleada en una final en la historia de la Champions League. ¿Llegarán a Budapest en la presente edición? De momento, ya esperan en cuartos de final al Galatasaray o Liverpool.