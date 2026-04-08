El PSG lo descartó… y ahora vuelve a París para vengarse: "Era muy joven aquí, ha mejorado mucho"

Aunque se tienden a romantizar, muchas veces los reencuentros no son de buen gusto. Es cierto que, si se dan con alguien querido, suelen ser momentos mágicos y que se recordarán durante mucho tiempo, pero si no es así, son complicados de digerir.

Reencontrarse con alguien con quien la relación no es la mejor, o regresar a un lugar en el que uno no fue feliz, no es mágico ni nada apetecible. Pero, a veces, sí que puede ser una buena oportunidad para 'vengarse' y para romper del todo con el pasado.

Eso es seguramente lo que pensará un Hugo Ekitiké que no logró consagrarse en París y que ahora, mucho más 'hecho', se volverá a ver las caras con el PSG y Luis Enrique en los cuartos de final de Champions League, este miércoles (21.00 horas) en el Parque de los Príncipes. El internacional francés ya no es aquel 'chavalín' que despuntó en el Stade Reims y debía demostrar de qué pasta estaba hecho; es una de las estrellas 'reds' y un futbolista de casi 100 millones de euros. 95, para ser exactos, fue lo que percibió el Eintracht Frankfurt en verano por su venta.

Hugo Ekitiké vivió una situación insostenible en el Parque de los Príncipes / EFE

La historia de Ekitiké en el Parque de los Príncipes fue la de un delantero con ganas y aptitudes que no logró convencer a Luis Enrique y acabó saliendo del club para recuperar la confianza perdida. Eran otros tiempos y juzgarlo ahora, sabiendo lo que tenía preparado el futuro, no tiene gracia. Y ya saben lo que suelen decir: a veces, hay que dar un paso hacia atrás para dar dos hacia adelante.

Explosión en el Reims

Ekitiké se convirtió en una de las grandes promesas de la Ligue 1 en el Stade Reims de Óscar García. Fue entonces cuando el PSG no dudó en pagar casi 30 millones de euros por él en verano de 2023, en una operación con truco, en forma de cesión con compra obligatoria, para esquivar el 'fair play financiero'. La intención en todo momento del cuadro parisino no era otra que hacerse con los servicios de un delantero que apuntaba a ser diferencial.

Ekitike, celebrando un gol con Neymar y Mbappé / EFE

Lo cierto es que no lo hizo mal con Galtier, participando en 33 partidos, marcando cuatro goles y sirviendo cuatro asistencias, pero con Luis Enrique cayó en el olvido. Por el motivo que fuese, el asturiano no contaba con él y solo sumó ocho minutos hasta su salida, en enero de 2024, tras ser apartado del equipo. Primero pagaron 3,5 millones de euros por su cesión y, a final de temporada, otros 16,5 para su incorporación definitiva. Le costó arrancar, pero después sacó a relucir todo aquello que sedujo al PSG, pero no a Luis Enrique.

De Frankfurt a Liverpool

Su 1,90 de altura no frenaba su agilidad ni su habilidad con el balón; todo lo contrario. Sacaba ventaja de su poderosa zancada y, en carrera, imparable. De cara a portería, súper fino, casi tanto como Omar Marmoush, quien le dejó huérfano en ataque ese mismo invierno, el de 2025, al fichar por el City. Terminó la temporada con 22 goles y 12 asistencias.

Hugo Ekitike, en su etapa en el Eintracht / EFE

Arne Slot lo eligió para la nueva era 'red'. El Liverpool pagó 95 millones de euros y, aunque la temporada no va tan bien como desearía, por lo menos en Premier League, el galo registra 17 goles y 6 asistencias. Nada mal.

Tras marcharse de aquí, tuvo un gran desempeño en Alemania y en el Liverpool. Ahora es internacional y ha progresado muchísimo. Era muy joven cuando estuvo aquí y ha mejorado mucho Luis Enrique Martínez — Sobre Hugo Ekitiké

Luis Enrique habló de él en la rueda de prensa previa: "Tras marcharse de aquí, tuvo un gran desempeño en Alemania y en el Liverpool. Ahora es internacional y ha progresado muchísimo. Era muy joven cuando estuvo aquí y ha mejorado mucho. Pero este no es el momento de hablar de los jugadores del Liverpool", comentó.

Eso sí, de ganar la Champions League, Slot, quien ya ganó la liga en su primer año, se coronaría por todo lo alto. Para ello, necesita que Ekitiké deje por el camino a Luis Enrique y su PSG. No es tarea fácil.