PSG - Chelsea, en directo: partido de Champions League, hoy en vivo

VUELVE JOAO NEVES

Sin duda, once de gala del PSG. Vuelve Joao Neves y, salvo un Fabián que continúa recuperándose de su lesión de rodilla, Luis Enrique tiene a la práctica totalidad de titulares a su disposición. Kvaratskhelia, 'hombre Champions' que suma cuatro tantos y tres asistencias, será revulsivo. Y Dro, que encadenaba tres titularidades, esperará su turno desde el banquillo.

Neves, futbolista del Paris Saint-Germain / EFE

El regreso del luso, toda una bendición para un Lucho que no quiso dar pistas en la previa: "¿Será Neves titular mañana? Ya veremos mañana. No quiero darle ninguna pista al rival". Neves se lesionó el 25 de febrero durante un encuentro en Mónaco y desde entonces no había vuelto a jugar