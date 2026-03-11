En directo
CHAMPIONS LEAGUE
PSG - Chelsea, en directo: partido de Champions League, hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre el Paris Saint-Germain y el Chelsea de la ida de los octavos de la Champions en el Parque de los Príncipes
Sigue el minuto a minuto en SPORT.
VUELVE JOAO NEVES
Sin duda, once de gala del PSG. Vuelve Joao Neves y, salvo un Fabián que continúa recuperándose de su lesión de rodilla, Luis Enrique tiene a la práctica totalidad de titulares a su disposición. Kvaratskhelia, 'hombre Champions' que suma cuatro tantos y tres asistencias, será revulsivo. Y Dro, que encadenaba tres titularidades, esperará su turno desde el banquillo.
El regreso del luso, toda una bendición para un Lucho que no quiso dar pistas en la previa: "¿Será Neves titular mañana? Ya veremos mañana. No quiero darle ninguna pista al rival". Neves se lesionó el 25 de febrero durante un encuentro en Mónaco y desde entonces no había vuelto a jugar
LOS ELEGIDOS DE LUIS ENRIQUE
¡Tenemos XI de los parisinos! Estos son los elegidos de Luis Enrique:
Safónov; Achraf, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery, Neves; Barcola, Dembélé, Doué.
XI DEL CHELSEA
¡Así sale Liam Rosenior en el Parque de los Príncipes!
Jorgensen; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, James; Palmer, Enzo Fernández, Neto; João Pedro.
¡Buenas noches! Bienvenid@s a la retransmisión del minuto a minuto del Paris Saint-Germain - Chelsea, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League, que se disputa en un ratito en el Parque de los Príncipes (21:00h). Un partidazo en toda regla... y el primer cara a cara entre ambos tras la final del Mundial de Clubes. ¡Arrancamos!