El PSG busca dar la estocada definitiva al liderato

Tras dos tropiezos consecutivos ante el Benfica, el cuadro parisino buscará volver a la senda de la victoria ante el Maccabi Haifa Kimpembe y Nuno Mendes vuelven a la convocatoria tras superar sus respectivas lesiones

Dicen que a la tercera va la vencida y, tras dos tropiezos consecutivos ante el Benfica, el PSG espera dar la estocada definitiva al liderato del grupo H con una victoria ante el Maccabi Haifa. El partido puede parecer asequible, pero el cuadro israelí ya ha demostrado ser un rival del que no te puedes fiar ante la Juventus, a la que superó por un sorprendente 2-0 gracias al doblete de Atzili.

La trascendencia del encuentro es innegable, pero las sensaciones en el Parque de los Príncipes no pueden ser mejores. Ya sea por el cambio de esquema, el regreso del mejor Messi tras superar su lesión o la evidente mejora a nivel colectivo, el cuadro parisino ha superado el bache resultadístico que le llevó a cosechar tres empates consecutivos, dos en Champions y uno en liga. No solo vence, también convence.

Los entrenadores no suelen tocar aquello que les funciona, por lo que previsiblemente Galtier volverá a formar con un 4-3-1-2. Sin embargo, el técnico parisino advirtió en rueda de prensa que no tiene intención de casarse con ningún sistema. "No penséis que hemos abandonado radicalmente la idea de jugar con tres centrales. Ahora podemos jugar con dos sistemas (4-3-1-2 y 3-5-2)".

La confección de este nuevo esquema, en palabras del propio Galtier, no buscaba un único objetivo. "Pensamos cómo podíamos utilizar de forma diferente la calidad de la plantilla y, sobre todo, de nuestros tres delanteros". Los resultados, de momento, le dan la razón, ya que Messi, Neymar y Mbappé están a un nivel excelso y parecen entenderse a la perfección.

Por si fueran pocas noticias positivas, el técnico parisino recupera a Kimpembe y a Nuno Mendes para la causa. No parece probable que ninguno de los dos parta de inicio, pero aportan profundidad a una línea defensiva que estaba bajo mínimos debido a las lesiones.

Dejando de lado el aspecto estrictamente deportivo, las autoridades parisinas han declarado el PSG-Maccabi Haifa como partido de alto riesgo. El motivo de esta decisión tiene el foco en el conflicto entre Israel y Palestina, ya que algunos aficionados del conjunto parisino han tomado partido a favor de los segundos. El sector de animación del Parque de los Príncipes exhibió una bandera a favor de Palestina, mientras que el grupo 'Collectif Ultras' ha participado en manifestaciones para reivindicar la situación del pueblo palestino.

Alineaciones probables

PSG: Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat; Fabián, Verratti, Vitinha; Messi; Mbappé, Neymar.

Maccabi Haifa: Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Conrud; Mohamed, Lavi; Atzili, Chery, David; Pierrot.

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania).

Estadio: Parc des Princes.