¿Cuándo juegan PSG y Bayern la vuelta de las semifinales de la Champions League? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

PSG y Bayern de Múnich se preparan para afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada. Ambos equipos ofrecieron una auténtica oda al fútbol en el primer asalto de la eliminatoria, en el que la balanza se inclinó ligeramente a favor de los de Luis Enrique en un partido que pasará a la historia de la competición.

A pesar de la victoria parisina en el Parque de los Príncipes, el pase a la final se decidirá en el Allianz Arena. El Bayern de Múnich cuenta con el factor campo a favor gracias a la segunda posición en la que finalizó la fase liga, por lo que los de Luis Enrique deberán desplazarse a territorio hostil para dar un paso casi definitivo en la defensa del título.

Antes de poner el foco en el decisivo partido de vuelta, tanto Bayern como PSG deberán afrontar sus respectivos compromisos domésticos. Los bávaros reciben al FC Heidenheim sin ningún tipo de presión al haberse confirmado como campeones matemáticos de la Bundesliga, mientras que los parisinos se enfrentan al Lorient con la obligación de ganar para no ceder terreno frente al Lens.

Dembélé y Tah, durante la ida de las semifinales de la Champions League / MOHAMMED BADRA / EFE

¿Cuando juegan PSG y Bayern la vuelta de las semifinales de la Champions League?

El partido entre Bayern de Múnich y PSG, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League, se disputará el próximo miércoles 6 de abril a las 21:00 horas (CET).

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El partido entre Bayern de Múnich y PSG de la vuelta de las semifinales de la Champions League se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).