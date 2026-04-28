PSG - Bayern Múnich hoy: A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de la Champions League

PSG y Bayern Múnich se enfrentan hoy martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes en el partido de ida de las semifinales de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el PSG - Bayern Múnich y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los de Luis Enrique, campeones defensores del torneo, se presentan a la instancia tras cómodamente eliminar al Liverpool, replicando la capacidad avasalladora que antes mostraron con el Chelsea para demostrar por qué son uno de los máximos candidatos a hacerse con 'la orejona'.

Además, tras vencer al Angers el fin de semana, prácticamente han asegurado el título de Ligue 1, lo que les permite centrarse en el desafío más grande de la temporada como lo es imponerse a los bávaros, un equipo al que solo han podido ganar una vez en los últimos seis enfrentamientos y que viene con un estado de forma igual de intratable.

Por su parte, el combinado dirigido por Vincent Kompany no se queda atrás respecto a los parisinos, pues logró superar al Real Madrid y al Atalanta con participaciones estelares de prácticamente todos sus jugadores, sobre todo a través de su tríada delantera, Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, que se han convertido en el ataque más amenazante de toda Europa.

Además, el Bayern visitará Francia con nueve conquistas consecutivas a sus espaldas, incluyendo Champions League, Pokal y Bundesliga, asimismo con una estadística impresionante: suman 15 victorias y dos empates como visitante respecto a la última vez que perdieron fuera de casa, con una única derrota registrada en esta condición (Arsenal) desde agosto del año pasado.

HORARIO DEL PSG - BAYERN MÚNICH DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre PSG y Bayern Múnich, correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League, se disputa hoy martes 28 de abril a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL PSG - BAYERN MÚNICH DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre PSG y Bayern Múnich se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+ y tabii.

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