PSG - Bayern Múnich: Horario y dónde ver el partido de Champions League

PSG y Bayern Múnich se enfrentan este martes 4 de noviembre en el Parque de los Príncipes en el partido de la Jornada 4 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el PSG - Bayern Múnich y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Luis Enrique llegará al partido tras una victoria contra el Leverkusen (7-2), una victoria contra el Barcelona (2-1) y una victoria contra el Atalanta (4-0), por lo que está ubicado en el puesto número 1 con 9 puntos y +10 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Vincent Kompany registraron una victoria sobre el Brujas (4-0), una victoria sobre el Pafos (5-1) y una victoria sobre el Chelsea (3-1), posicionándose en el segundo puesto con 9 puntos y +10 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL PSG - BAYERN MÚNICH DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre PSG y Bayern Múnich, correspondiente a la Jornada 4 de la Champions League, se disputa este martes 4 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL PSG - BAYERN MÚNICH DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre PSG y Bayern Múnich se podrá ver en directo y online a través de Movistar Liga de Campeones 3.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.