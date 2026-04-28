PSG-Bayern de Múnich, en directo: alineaciones, horario y dónde ver las semifinales de la Champions League, en vivo

LA FINAL DE 2020 EN EL RECUERDO

Se acordarán de aquella final de Champions en plena pandemia, ¿no? El Bayern ganó por la mínima al PSG con un gol de Kingsley Coman... canterano parisino. Se tomó venganza el cuadro francés al eliminar al Gigante de Baviera en los cuartos de la 20/21 con Mbappé como protagonista. Cayó, sin embargo, en los octavos de la 2022/23 por 'culpa' de Coman.