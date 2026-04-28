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CHAMPIONS LEAGUE
PSG-Bayern de Múnich, en directo: alineaciones, horario y dónde ver las semifinales de la Champions League, en vivo
Sigue el minuto a minuto de la ida de la semifinal de la Champions League entre PSG y Bayern de Múnich
LA FINAL DE 2020 EN EL RECUERDO
Se acordarán de aquella final de Champions en plena pandemia, ¿no? El Bayern ganó por la mínima al PSG con un gol de Kingsley Coman... canterano parisino. Se tomó venganza el cuadro francés al eliminar al Gigante de Baviera en los cuartos de la 20/21 con Mbappé como protagonista. Cayó, sin embargo, en los octavos de la 2022/23 por 'culpa' de Coman.
¿FINAL ANTICIPADA?
No es una opinión impopular: el Parque de los Príncipes será escenario (21:00h) de una de las mayores rivalidades de la historia reciente de la Champions y, seguramente, la final anticipada de la edición. Parisinos y bávaros son los grandes candidatos a la 'Orejona' pero ya saben... solo puede quedar uno.
¡Buenas tardes! Bienvenid@s a la retransmisión del Paris Saint-Germain - Bayern de Múnich, partido correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League. Aquí podrás seguir toda la previa: alineaciones, datos, análisis de ambos equipos... ¡Se viene una noche emocionante!
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