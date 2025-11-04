En directo
PSG - Bayern Múnich, en directo: Champions League, hoy en vivo
Sigue en vivo el partido de Champions entre PSG y Bayern Múnich
Xavi Turu
PSG y Bayern Múnich se miden en la cuarta jornada de la Champions League.
Sigue aquí en SPORT todos los detalles del partido.
¡XI para el Bayern!
El equipo muniqués que dirige Kompany sale en París con:
Neuer, Upamecano, Tah, Stanic, Pavlovic, Kimmich, Gnabry, Luis Díaz, Olise, Laimer y Kane.
¡XI del PSG!
Luis Enrique apuesta por estos futbolistas de inicio:
Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Fabián Ruiz, Kvaratskhelia, Dembélé y Barcola.
¡¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!!
Empezamos la retransmisión del partido (partidazo) entre el PSG y el Bayern Múnich que arrancará a las 21:00 horas (CET) y se jugará en el Parque de los Príncipes de París. Mucho en juego sobre el verde con dos equipos que buscarán seguir la estela del Arsenal (si gana ante el Slavia) y sumar los 12 puntos para no alejarse de la zona noble de la clasificación.
