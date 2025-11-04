PSG - Bayern Múnich, en directo: Champions League, hoy en vivo

PSG y Bayern Múnich se miden en la cuarta jornada de la Champions League.

Sigue aquí en SPORT todos los detalles del partido.

¡XI para el Bayern! El equipo muniqués que dirige Kompany sale en París con: Neuer, Upamecano, Tah, Stanic, Pavlovic, Kimmich, Gnabry, Luis Díaz, Olise, Laimer y Kane.



¡Presentamos nuestro XI ante @PSG_espanol! ⚽

¡XI del PSG! Luis Enrique apuesta por estos futbolistas de inicio: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Fabián Ruiz, Kvaratskhelia, Dembélé y Barcola.