PSG y Bayern, una final anticipada en el Parque de los Príncipes

Duelo de titanes el que se vivirá este martes a las 21:00h en el Parque de los Príncipes, donde Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich protagonizarán una de las semifinales de Champions League más esperadas de los últimos años. Dos gigantes en plena forma, dos proyectos ambiciosos y dos entrenadores, Luis Enrique y Vincent Kompany, que han moldeado a sus equipos con identidad propia. Un choque de estilos que representa a la perfección el fútbol actual: intensidad, personalidad y talento. Todo apunta a una eliminatoria de altísimo nivel, con aroma a final anticipada.

El PSG, vigente campeón de la 'orejona', llega lanzado tras firmar unos cuartos de final impecables. El conjunto parisino superó con autoridad al Liverpool, imponiéndose en ambos partidos y dejando una sensación de dominio absoluto (4-0 en el global). Con un bloque cada vez más consolidado, los de Luis Enrique confían en volver a la final y revalidar el título continental.

Bajo la dirección de Luis Enrique, el PSG goleó 5-0 al Inter de Milán para ganar la primera Champions League en su historia / EFE

Un Bayern centrado solo en Europa

Enfrente estará un Bayern de Múnich que ha puesto todos sus esfuerzos en la Champions. Con la Bundesliga ya en el bolsillo, el 'gigante' bávaro afronta este cruce sin distracciones. En cuartos, los germanos firmaron una eliminatoria vibrante ante el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, resolviendo con dificultades tanto en el Bernabéu (1-2) como en el Allianz Arena (4-3). Su objetivo es claro: volver a reinar en Europa seis años después.

El PSG, por su parte, mantiene el pulso en la Ligue 1, donde lidera la clasificación con margen suficiente como para gestionar esfuerzos. La ventaja respecto al Lens -seis puntos con doce por disputarse- le permite a los de Luis Enrique poner el foco en el duelo contra el Bayern.

Historia reciente con dominio alemán

Los precedentes entre ambos invitan al optimismo en Múnich. Este es el decimosexto enfrentamiento entre PSG y Bayern en Champions, donde los bávaros cuentan con un balance positivo de 9 victorias y 6 derrotas. El Bayern ha sabido imponerse en los duelos más recientes, incluyendo el triunfo por 1-2 de la jornada 4 de esta edición de Champions. En el recuerdo queda la final del 2020, cuando el Bayern se impuso por la mínima con gol de Kingsley Coman y logró la sexta 'orejona' de su historia. Sin embargo, el PSG también ha demostrado que puede competir y eliminar al conjunto alemán en cruces directos, como sucedió en cuartos de final del pasado Mundial de Clubes.

Imagen del partido entre Bayern y PSG, correspondiente a la jornada 4 de la fase liga de la Champions League / AP

En lo futbolístico, los focos apuntan a Ousmane Dembélé, referencia ofensiva de un PSG que recupera a Vitinha para la ocasión. El Bayern, pese a algunas ausencias sensibles como Gnabry, Guerreiro o Lennart Karl, confía en el talento de Michael Olise y Harry Kane (segundo máximo artillero de la competición con 12 dianas) para marcar la diferencia en una noche que promete ser inolvidable.

Alineaciones probables

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Bayern: Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane