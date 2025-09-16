Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
PSG - Atalanta: Horario y dónde ver el partido de Champions League

PSG dará inicio a su recorrido por la nueva edición de Champions como campeones defensores

Ronald Goncalves

PSG y Atalanta se enfrentan este miércoles 17 de septiembre en el Parque de los Príncipes en el partido de la Jornada 1 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el PSG - Atalanta y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Luis Enrique llegará al partido tras una victoria ante el Lens (2-0), una victoria ante el Tolouse (6-3), una victoria ante el Angers (1-0) y una victoria ante el Nantes (1-0) en Ligue 1.

Por su parte, los comandados por Ivan Juric registraron una victoria frente al Lecce (4-1), un empate con el Parma (1-1), un empate con el Pisa (1-1) y una derrota ante la Juventus (2-1) en Serie A.

Asimismo, cabe destacar que el PSG y el Atalanta solo se han enfrentado una vez en su historia, cuyo resultado devino en victoria para los parisinos dos goles a uno en el año 2020.

Además, el PSG se tendrá que enfrentar al Barcelona y al Leverkusen en las fechas venideras del torneo, mientras que el Atalanta se topará con el Brujas y el Slavia Praga.

HORARIO DEL PSG - ATALANTA DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre PSG y Atalanta, correspondiente a la Jornada 1 de la Champions League, se disputa este miércoles 17 de septiembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL PSG - ATALANTA DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre PSG y Atalanta se podrá ver en directo y online a través de tabii, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

