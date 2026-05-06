¿Cuándo juega el PSG contra el Arsenal la final de la Champions League? Fecha, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La Champions League 2025/26 ya conoce la identidad de sus dos finalistas. PSG y Arsenal se darán cita en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría) para medir sus fuerzas con el título en juego. Los parisinos buscan conquistar su segunda 'Orejona', mientras que los 'gunners' llegan con la ilusión de estrenar su palmarés en la competición.

La 'locura' del primer asalto en el Parque de los Príncipes (5-4) lo dejaba todo abierto para la vuelta en feudo bávaro, dónde el PSG sabía que tenía que golpear primero para resistir en la eliminatoria. Y así fue. Un solitario tanto de Ousmane Dembélé fue suficiente para que los de Luis Enrique se ganasen el derecho de disputar su segunda final de Champions consecutiva.

El ganador del cruce entre Bayern y PSG conseguirá el pase a la gran final de la máxima competición europea, dónde espera el Arsenal desde el martes. Los 'gunners' adquirieron el derecho de disputar el partido por el título después de eliminar al Atlético gracias al solitario gol de Bukayo Saka en el Emirates.

El Arsenal avanzó a la segunda final de Champions en su historia, primera desde 2006 / EFE

¿Cuándo se juega la final de la Champions League?

La final de la Champions League entre PSG y Arsenal se disputará el próximo sábado 30 de mayo a las 18:00 horas (CEST) en el Puskás Aréna de Budapest, que cuenta con capacidad para 67.000 espectadores.

¿Dónde ver la final de la Champions League gratis por TV y en directo?

En España, la final de la Champions League entre PSG y Arsenal se podrá ver gratis por TV a través de La 1 y online en RTVE Play,

Otra opción alternativa para seguir el partido por el título es a través de Movistar+, plataforma de pago que ha emitido en exclusiva los anteriores partidos de la competición. La emisión correrá al cargo del canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).

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