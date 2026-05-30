PSG - Arsenal, en directo: final de la Champions League 2026, hoy en vivo

París prevé actos vandálicos

Pero no solo la capital de Hungría se blinda policialmente. También París, ante los antecedentes vividos tanto en las semifinales contra el Bayern Múnich (127 detenidos) como en la anterior final de la Champions conquistada por el PSG ante el Inter (más de 200 detenidos).

Las autoridades francesas han preparado un dispositivo excepcional de seguridad en la capital y en el resto del país, con 22.000 agentes movilizados. El ministro francés de Interior, Laurent Núñez, indicó, en una entrevista a 'Brut', que 8.000 se desplegarán en París y en su área metropolitana.