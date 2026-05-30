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CHAMPIONS LEAGUE
PSG - Arsenal, en directo: final de la Champions League 2026, hoy en vivo
Luis Enrique y Mikel Arteta se ven las caras este sábado en la final de la Liga de Campeones que se disputa a partir de las 18:00 horas
Sigue en directo en SPORT la final de la Champions League entre el PSG de Luis Enrique y el Arsenal de Mikel Arteta.
París prevé actos vandálicos
Pero no solo la capital de Hungría se blinda policialmente. También París, ante los antecedentes vividos tanto en las semifinales contra el Bayern Múnich (127 detenidos) como en la anterior final de la Champions conquistada por el PSG ante el Inter (más de 200 detenidos).
Las autoridades francesas han preparado un dispositivo excepcional de seguridad en la capital y en el resto del país, con 22.000 agentes movilizados. El ministro francés de Interior, Laurent Núñez, indicó, en una entrevista a 'Brut', que 8.000 se desplegarán en París y en su área metropolitana.
Budapest se blinda
Budapest, por primera vez sede de una final de la Champions, espera durante el día de hoy la llegada de más de 60.000 aficionados con la previsión de un gran despliegue de seguridad y con los precios de hoteles y habitaciones descontrolados.
Varios vehículos blindados circulan desde el jueves por la noche por las calles de la ciudad. El 28 de mayo, en la pintoresca Plaza de los Héroes, se inauguró el ‘Festival Champions League’, con un amplio abanico de programas gratuito para los aficionados.
Alineaciones probables
Luis Enrique afronta la final con toda la plantilla disponible, a excepción del extremo Quentin Ndjantou, quien no obstante ha sido convocado para viajar a Budapest. Mikel Arteta, por su parte, cuenta con la única baja de Ben White, lesionado en el ligamento medial de la rodilla derecha el pasado 10 de mayo frente al West Ham.
Consulta las alineaciones probables de PSG y Arsenal de cara a la final.
Luis Enrique-Mikel Arteta, cara a cara: hegemonía o 'sorpasso'
Es hoy, es hoy. El Puskás Arena de Budapest será el escenario del partido más importante del fútbol europeo. Solo puede quedar uno: Paris Saint-Germain o Arsenal. Segunda Champions League -y de manera consecutiva- o primera Orejona de su historia. Hegemonía o 'sorpasso'.
AQUÍ podéis leer la previa del partido de nuestra compañera Claudia Espinosa.
Día de Champions
¡Muy buenos días! ¡Hoy es día de Champions! El PSG de Luis Enrique y el Arsenal de Mikel Arteta se enfrentan esta tarde en la gran final de la Liga de Campeones. Y desde SPORT, le contamos el minuto a minuto de todo lo que suceda en la previa del encuentro. ¡Arrancamos!
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