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PSG - Arsenal, en directo: final de la Champions League 2026, hoy en vivo

Luis Enrique y Mikel Arteta se ven las caras este sábado en la final de la Liga de Campeones que se disputa a partir de las 18:00 horas

El PSG de Luis Enrique se enfrenta al Arsenal en la final de la Champions League 2025/26

El PSG de Luis Enrique se enfrenta al Arsenal en la final de la Champions League 2025/26 / Europa Press

Marc Marín

Marc Marín

Sigue en directo en SPORT la final de la Champions League entre el PSG de Luis Enrique y el Arsenal de Mikel Arteta.

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