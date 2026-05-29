PSG-Arsenal: alineaciones probables de la final de la Champions League

PSG y Arsenal se citan este sábado en Budapest en la gran final de la Champions League 25/26. Los parisinos, en busca de su segunda Liga de Campeones consecutiva. Los londinenses, a por la primera Champions de su historia.

Luis Enrique afronta la gran final con toda la plantilla disponible, a excepción del extremo Quentin Ndjantou, quien no obstante ha sido convocado para viajar a Budapest. El asturiano, en ese sentido, confirmó en la rueda de prensa previa que tanto Achraf Hakimi como Nuno Mendes llegan al partido.

El marroquí, que arrastraba molestias, no se viste de corto desde la ida de las semifinales ante el Bayern, por lo que podría comenzar desde el banquillo. Caso parecido con el portugués, baja desde el 6 de mayo en la vuelta contra los germanos. En su caso, sí apunta a titular, como también un Ousmane Dembélé que ha sufrido problemas físicos en este tramo final de la temporada pero que llega al 100% para volver a liderar al PSG.

Mikel Arteta, por su parte, cuenta con la única baja de Ben White, lesionado en el ligamento medial de la rodilla derecha el pasado 10 de mayo frente al West Ham, en partido de Premier League. Algo tocados en las últimas semanas han estado jugadores como Timber, Madueke o Norgaard, pero apuntan a estar disponibles en el Puskás Aréna.

La gran duda del donostiarra reside entonces en los laterales, donde Mosquera y Calafiori apuntan a la titularidad, y en el mediocentro, donde Martin Zubimendi parece haber perdido su hueco en el once en detrimento de Lewis-Skelly.

Alineaciones probables

PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Magalhaes, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Trossard; y Gyökeres.

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Bajas: Ndjantou (PSG) y Ben White (Arsenal), ambas por lesión.