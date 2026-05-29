CHAMPIONS LEAGUE
PSG-Arsenal: alineaciones probables de la final de la Champions League
El PSG de Luis Enrique tratará de alzar su segunda Liga de Campeones consecutiva frente a un Mikel Arteta que quiere entrar en los libros de historia del Arsenal
PSG y Arsenal se citan este sábado en Budapest en la gran final de la Champions League 25/26. Los parisinos, en busca de su segunda Liga de Campeones consecutiva. Los londinenses, a por la primera Champions de su historia.
Luis Enrique afronta la gran final con toda la plantilla disponible, a excepción del extremo Quentin Ndjantou, quien no obstante ha sido convocado para viajar a Budapest. El asturiano, en ese sentido, confirmó en la rueda de prensa previa que tanto Achraf Hakimi como Nuno Mendes llegan al partido.
El marroquí, que arrastraba molestias, no se viste de corto desde la ida de las semifinales ante el Bayern, por lo que podría comenzar desde el banquillo. Caso parecido con el portugués, baja desde el 6 de mayo en la vuelta contra los germanos. En su caso, sí apunta a titular, como también un Ousmane Dembélé que ha sufrido problemas físicos en este tramo final de la temporada pero que llega al 100% para volver a liderar al PSG.
Mikel Arteta, por su parte, cuenta con la única baja de Ben White, lesionado en el ligamento medial de la rodilla derecha el pasado 10 de mayo frente al West Ham, en partido de Premier League. Algo tocados en las últimas semanas han estado jugadores como Timber, Madueke o Norgaard, pero apuntan a estar disponibles en el Puskás Aréna.
La gran duda del donostiarra reside entonces en los laterales, donde Mosquera y Calafiori apuntan a la titularidad, y en el mediocentro, donde Martin Zubimendi parece haber perdido su hueco en el once en detrimento de Lewis-Skelly.
Alineaciones probables
PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.
Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Magalhaes, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Trossard; y Gyökeres.
Bajas: Ndjantou (PSG) y Ben White (Arsenal), ambas por lesión.
- ¡Primera oferta del Barça al Atlético de Madrid por Julián Álvarez!
- El Barça avanza por Bernardo Silva
- Decisión tomada con Iñigo Martínez sobre su futuro
- La carambola con Abde que podría abaratarle el precio de Gordon al Barça
- Roony Bardghji opta por una salida del Barça
- Alexia Putellas (32 años): 'Cada día desayuno un poco de hidrato, un poco de proteína y un poco de grasa, obviamente saludable. Como catalana, es un sacrilegio no restregar el tomate en la tostada”
- ¡Fichado! Anthony Gordon aterrizará en Barcelona en las próximas horas
- Pep Guardiola confiesa su deseo de ser seleccionador: tiene una preferencia