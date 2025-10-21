Prueba de nivel para el nuevo proyecto de Guardiola

Ya queda lejos el título de Champions que levantó el Manchester City en junio de 2023. Aquella fue la noche europea más gloriosa en la historia del club y, hasta ahora, no ha habido nada que se compare con la alegría que vivieron los aficionados 'skyblues'. Al menos, en la máxima competición europea. Sin ir más lejos, el curso pasado tras una fase liga con demasiados tropiezos, el equipo que dirige Pep Guardiola fue barrido por el Real Madrid en la ronda de 'playoffs'.

Pero el fútbol, como en la vida, no para de otorgarte nuevas oportunidades. Y el City tiene esta temporada por delante el exigente reto de volver a la cima del fútbol europeo. Después de una pasada campaña en blanco, la respuesta del club inglés fue atacar con todo en el mercado de fichajes, donde desembolsaron más de 200 millones de euros en los fichajes de Reijnders, Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki, Trafford o Gianluigi Donnarumma, entre otros.

Erling Haaland está en racha goleadora en el City / ADAM VAUGHAN

Aunque es evidente que no todo es dinero en el fútbol, esta inversión ayuda a construir de nuevo un equipo competitivo. No empezó nada bien la temporada el Manchester City, sin embargo, poco a poco, Pep Guardiola está encontrando soluciones a los problemas y dando con la tecla para volver a ser otra vez un equipo regular y competitivo en todas las circunstancias. Y qué mejor prueba que la visita al Villarreal (21:00 H) en la tercera jornada de la Champions League.

El conjunto 'skyblue' viaja a tierras valencianas tras ganar cómodamente al Nápoles en el debut europeo y empatar en su visita al Mónaco en la segunda jornada. Todavía queda mucha fase por delante, pero, si quiere estar entre los ocho mejores clasificados, no puede dejar escapar muchos más puntos. Eso sí, no será una tarea sencilla sacar un triunfo de La Ceràmica a pesar de que los de Marcelino aún no han sumado ninguna victoria en esta Champions.

Alberto Moleiro celebra el momentáneo 2-0 del Villarreal ante el Real Betis. / Manolo Nebot

Hasta la fecha, el Villarreal suma una derrota (Tottenham) y un empate (Juventus), pero ha demostrado en las últimas temporadas ser capaz de competir contra los mejores equipos del mundo. Para este encuentro, Marcelino mantiene las bajas de Logan Costa, Willy Kambwala y Juan Foyth, todos ellos lesionados, mientras que recupera a Santiago Mouriño, que no jugó en liga por sanción. Además, es duda George Mikautadze, que no pudo jugar el último partido por unas molestias físicas.

Sin lugar a dudas, la gran amenaza para el Villarreal es la presencia sobre el campo de Erling Haaland. El delantero noruego está siendo, otra vez, toda una máquina de hacer goles. En los últimos trece partidos, contando sus compromisos con la selección nacional, el atacante noruego ha logrado ver portería en 23 ocasiones, además de repartir tres asistencias. Es tan grande su figura en el ataque, que incluso preocupa la poca aportación de sus compañeros de cara a portería. Espadas por todo lo alto en este partido de máximo nivel entre 'groguets' y 'cityzens'.