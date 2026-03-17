La provocación innecesaria de Vinicius: mandó a llorar y a callar en su celebración

Vinicius Júnior no se cansa de ser el protagonista. En su enésima acción polémica como jugador del Real Madrid, el extremo brasileño provocó de manera totalmente innecesaria a la afición del Manchester City en la celebración de su gol, que prácticamente sentenció la eliminatoria en el Etihad.

Poco le duró el sueño de la remontada al Manchester City en el Etihad Stadium. A pesar de que se aventuraba una misión prácticamente imposible, un penalti señalado en los primeros minutos terminó de echar por tierra las esperanzas mancunianas, que además vino con castigo doble tras la expulsión a Bernardo Silva.

El delantero del Real Madrid, Vinicius Júnior, tomó la responsabilidad de patear el penalti desde los once metros. Si el brasileño falló en el Bernabéu en el partido de ida, esta vez acertó de lleno y engañó a Donnarumma para poner el primer gol de los blancos en el marcador. Con cuatro tantos de ventaja, y con un jugador más sobre el terreno de juego, su gol fue prácticamente una sentencia para la eliminatoria.

La celebración del brasileño, como suele ser habitual, se extendió más de lo habitual. A pesar de solamente llevar 20 minutos de partido, Vinicius corrió por la banda mandando a callar a la afición rival, que estalló de furia contra el delantero. No se quedó ahí; tras unos gestos a la grada, el jugador del Real Madrid posó encima del banderín de córner, con el escudo del City, mientras miraba de manera desafiante a sus rivales.

El último gesto, que redondeó su particular exhibición fuera de lo deportivo, fueron unos gestos de lloro a la afición del City que terminaron de enfurecer a los seguidores skyblue. El enésimo episodio polémico del brasileño, que para bien o para mal no se cansa de ser el protagonista de los partidos.