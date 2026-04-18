La profecía de Luis Enrique que pone en alerta a la Champions

Pocas veces un mensaje cala tan hondo con el paso del tiempo. La de Luis Enrique no fue una frase más, ni una excusa lanzada al aire para ganar tiempo. Fue, más bien una declaración de intenciones que hoy - como lo hizo el año pasado - cobra todo el sentido del mundo.

"En febrero seremos más fuertes", vaticinó el gijonés por allá en diciembre de 2023. El Paris Saint-Germain, encuadrado en el 'Grupo de la muerte' junto a Borussia Dortmund, Newcastle y Milan, selló su pasaporte a los octavos de final por lo pelos, por la diferencia de goles para ser exactos.

Esta fue la reflexión que hizo Lucho antes de encarar el tramo decisivo de la que sería la última temporada de Kylian Mbappé en París: "¿En qué me baso para pensar que en febrero estaremos mejor? En mi experiencia, en que llevo entrenando más de 12 años a equipos de primer nivel, en que todos mis equipos mejoran con el tiempo, en el número de fichajes nuevos que han llegado y que tienen que adaptarse, en la calidad de los jugadores, en la ambición del club, en la profesionalidad de toda la gente... Y si me equivoco, no pasa nada. Me vuelvo a levantar y lo intentamos otra vez".

Luis Enrique, bajo la lluvia de Liverpool / ADAM VAUGHAN / EFE

No es casualidad

El pensamiento lógico era no dar un duro por ellos pero, ¿se acuerdan de cómo acabó la historia? Los 'rouge et bleu', con un Mbappé estelar, se cargaron a Real Sociedad y Barcelona en octavos y cuartos de final, respectivamente. Los culés poseían una ligera ventaja en la eliminatoria tras el 2-3 cosechado en el Parque de los Príncipes, pero la expulsión tempranera de Araujo lo cambió todo.

En semifinales, sin embargo, el cuadro 'borusser' se cobró 'vendetta' tras lo ocurrido en fase de grupos - derrota y empate - y frustró el sueño de los parisinos. El pronóstico de Luis Enrique fue certero. Y no era fruto de la casualidad, porque el año siguiente, el PSG, conquistó al fin la ansiada 'Orejona'.

Disiparon cualquier duda que pudieron mostrar en una Fase liga en la que fueron de menos a más tras perder ante Bayern, Atlético y Arsenal y dieron la bienvenida al 2025 por todo lo alto. Ajustaron los detalles y fueron una auténtica apisonadora en la fase decisiva del torneo: global de 10-0 al Brest en el 'playoff', se cargaron a Liverpool, Aston Villa y Arsenal en octavos, cuartos y 'semis' y vapulearon al Inter de Milán en la gran final.

Dembélé, héroe del PSG en Anfield / EFE

Favoritos

Una vez más, Luis Enrique tenía razón. ¿Y este año? Pues más de lo mismo. Las lesiones azotaron a una plantilla a la que le tocó vivir un año "inusual", como describió el propio Lucho: "No recuerdo un solo partido con toda la plantilla disponible. Aunque no quiero poner excusas, no puedo rotar tanto la plantilla". Joao Neves, Vitinha, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué... o un Fabián que continúa en la enfermería. Ninguno de ellos ha gozado de la continuidad habitual, pero poco a poco fueron rearmándose para lucir su mejor nivel.

El PSG tampoco se coló en el Top-8 y tuvo que disputar una exigente repesca ante el Mónaco. En la Ligue 1, el Lens trató de aprovechar sus distintos traspiés con el objetivo de dar la campanada y poner fin a su intratable reinado. No obstante, el equipo se rehizo y está donde Luis Enrique quería: con otro título liguero en el bolsillo y habiendo recuperado el favoritismo en la Champions.

A mediados de marzo, el asturiano aseguró que "no estamos en nuestro mejor momento" tras vencer al Chelsea en la ida de los octavos. Los 'blues' castigaron en las transiciones, pero la artillería pesada parisina fue capaz de "hacer tres goles más". "Somos un equipo vivo, que no se rinde", añadió. E insistió en la obsesión colectiva que existe por compararles con el año pasado.

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Sea como fuere, el PSG está en semifinales de la Champions y está en un estado de forma excelso. Temible. El Bayern, verdugo del Real Madrid, es el único que le puede privar de jugar su segunda final consecutiva.