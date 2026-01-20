Más problemas para Nico Williams: baja por una nueva lesión

No está siendo una temporada sencilla para Nico Williams. Tras un verano intenso marcado por los rumores sobre su posible llegada al FC Barcelona, que finalmente desembocaron en una renovación por diez años con el Athletic Club, al internacional español le está costando encontrar su mejor versión. Esa que deslumbró al mundo del fútbol y despertó el interés de media Europa aún no ha terminado de aflorar en el presente curso.

Lo cierto es que los problemas físicos están lastrando seriamente su temporada. El menor de los Williams sufre una pubalgia que no le está permitiendo competir al cien por cien de su estado físico. El delantero del Athletic ya ha dejado claro en más de una ocasión que se trata de una dolencia difícil de manejar, con un diagnóstico complejo y que puede reaparecer de forma intermitente a lo largo del tiempo.

Koundé y Nico Williams, durante el partido entre Barça y Athletic de la anterior edición de la Supercopa de España / EFE

Es por ello que esta temporada estamos viendo a un Nico Williams menos determinante en los metros finales del campo. Aunque, gracias a su enorme calidad, sigue dejando destellos de mucho nivel y recordando el gran futbolista que es, le está costando ser tan desequilibrante y tener el desborde que suele caracterizarle. Si nos centramos en los números, en la presente campaña tan solo ha logrado cuatro goles y cinco asistencias en 21 partidos disputados entre las distintas competiciones.

Y el Athletic lo necesita más que nunca. Las cosas no le están saliendo al equipo que dirige Ernesto Valverde. Los leones fueron vapuleados por el Barça en la Supercopa de España, están mostrando una preocupante irregularidad en LaLiga, donde por el momento permanecen fuera de las posiciones europeas, y en la Champions se ven obligados a firmar dos buenos resultados en los dos partidos que restan si quieren mantener vivas sus opciones de alcanzar la siguiente ronda.

El primer paso pasa por ganar a la Atalanta este miércoles, en su visita a Bérgamo. Sin embargo, Ernesto Valverde tampoco podrá contar en esta ocasión con Nico Williams. El extremo navarro, que vio puerta en el último compromiso liguero ante el Mallorca, se perderá el duelo de la máxima competición continental a causa de un nuevo contratiempo físico. En esta ocasión, sufre una sobrecarga en la musculatura aductora izquierda que le impedirá ser de la partida. El técnico extremeño tampoco podrá contar para este encuentro con Álex Berenguer ni Yuri Berchiche, ambos descartados de la convocatoria de 23 futbolistas a causa de distintas lesiones.

Estas bajas se suman a las ya conocidas de los también lesionados Iñaki Williams, de quien el lunes se confirmó que presenta una lesión muscular de grado "leve-moderado", Aymeric Laporte, Maroan Sannadi, Unai Egiluz y Beñat Prados y del sancionado Yeray Álvarez. A quienes ha recuperado Valverde para este encuentro, en el que el Athletic está prácticamente obligado a ganar para seguir con opciones de clasificarse entre los 24 mejores equipos de la fase liga, es a Mikel Vesga y a Nico Serrano, ya recuperados de sus respectivos problemas físicos, una molestia lumbar y una sobrecarga.