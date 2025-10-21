La primera reacción del Villarreal a la cancelación del partido en Miami

En plena jornada de Champions League, saltó el bombazo de la cancelación del partido que Villarreal y FC Barcelona iban a disputar el próximo 20 de diciembre. En ese sentido, LaLiga ha emitido un comunicado en el que cuenta que la promotora encargada del encuentro ha decidido dar marcha atrás debido a la "incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".

Esta noticia ha cogido a ambos clubes por sorpresa, e incluso el presidente del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, se ha enterado de esta circunstancia en el palco de La Ceràmica mientras presenciaba el duelo entre los 'groguets' y el Manchester City de la máxima competición europea.

En un vídeo captado por 'Movistar Plus', se puede ver al máximo dirigente del Villarreal hablando por teléfono, visiblemente enfadado, y gesticulando de forma vehemente ante esta inesperada noticia. Cabe recordar que el club 'groguet' se había mostrado a favor de llevar a cabo este partido en Estados Unidos.

De hecho, el propio presidente del Villarreal defendió hace semanas esta iniciativa: "Somos un club de población pequeña que tiene que hacer cosas diferentes para sobrevivir ante ciudades más grandes. Tenemos 16 o 18 academias en Estados Unidos que nos generan imagen y rédito, así que jugar allí nos puede beneficiar. Si podemos crecer en ese mercado, bienvenido sea, sabiendo que como todo lo nuevo, tiene inconvenientes y no es la panacea".