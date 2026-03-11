La primera frase de Pedrerol en el Chiringuito: "Julián ha dicho algo que no va a gustar sobre su futuro"

El Atlético de Madrid firmó una noche memorable en el Metropolitano tras imponerse 5-2 al Tottenham en un partido que se decidió prácticamente en el inicio del partido. El conjunto rojiblanco aprovechó los errores del equipo inglés y mostró una intensidad que desbordó a su rival desde el inicio. Lo que parecía una eliminatoria complicada terminó convirtiéndose en un encuentro sorprendentemente cómodo para los de Simeone.

El Atlético de Madrid golpeó muy pronto en el partido. Un error en la salida del joven portero Kinsky, que debutaba en la Liga de Campeones, permitió a Marcos Llorente adelantar a los rojiblancos con un remate sencillo dentro del área.

La presión del conjunto madrileño fue constante desde el inicio y el Tottenham mostró muchas dificultades para sacar el balón jugado desde atrás. Poco después llegó el segundo gol, cuando un resbalón en defensa dejó el balón en los pies de Antoine Griezmann, que definió con calma ante el guardameta checo.

El tercer tanto no tardó en llegar, también tras otro fallo en la salida del Tottenham, que Julián Álvarez aprovechó para empujar el balón a la red. En apenas quince minutos el marcador ya reflejaba un contundente 3-0.

Aunque Pedro Porro y Solanke lograron recortar distancias para el conjunto inglés, el Atlético volvió a ampliar la ventaja con otro gol de Julián Álvarez tras una gran asistencia de Griezmann, cerrando prácticamente el partido y desatando la celebración en el Metropolitano.

Pedrerol duda del futuro de Julián Álvarez

Pese a su gran actuación, el futuro del delantero argentino fue tema de debate. En el inicio de 'El Chiringuito', el periodista Josep Pedrerol analizó las declaraciones de Julián en zona mixta. “Julián ha dicho algo que no va a gustar sobre su futuro. La felicidad es incompleta”, decía.

El propio jugador explicó después su postura con calma: “Pienso en el día a día, trabajo para mejorar. La gente me ha brindado mucho cariño. No sé si seguiré, puede ser que sí y puede ser que no”, dejaba en el aire. Un mensaje que dejó abierta la incógnita sobre su continuidad a pesar de su brillante rendimiento esta noche.