Prestianni desmiente a Vinicius y acusa al Madrid: "No dirigí insultos racistas. Lamento las amenazas que recibí de jugadores del Madrid"

El enfrentamiento entre el Benfica y el Real Madrid estuvo cargado de tensión y polémica de principio a fin. El momento más controvertido llegó en la segunda mitad, tras el gol de Vinícius, cuando el delantero brasileño se dirigió directamente al colegiado para denunciar que, según su versión, Gianluca Prestianni le había proferido insultos de carácter racista.

Las imágenes de televisión reflejaron el momento con nitidez. El futbolista argentino, cubriéndose la boca con la camiseta, se dirigió a Vinícius y le dedicó unas palabras que provocaron una reacción inmediata del brasileño. El atacante del Real Madrid, visiblemente molesto, acudió sin dudarlo al árbitro para acusar a su rival de haberle llamado “mono”.

Arbeloa con Vinicius en Da Luz / Agencias

Instantes después, el colegiado decidió activar el protocolo contra el racismo y ordenó la interrupción del encuentro. El juego permaneció detenido durante aproximadamente diez minutos, con los futbolistas desplazados hacia la zona de banquillos y un cruce constante de reproches sobre el césped, en medio de un ambiente de máxima tensión.

Todo se fue resolviendo mientras el brasileño permanecía en el banquillo, aparentemente decidido a no continuar en el partido tras lo ocurrido. No obstante, finalmente, el encuentro se reanudó después de la interrupción, aunque el clima sobre el césped distó mucho de calmarse. De hecho, entre otras escenas de tensión, las cámaras captaron a Mbappé dirigiéndose a Prestianni con un contundente reproche, al que se le pudo leer en los labios la frase “eres un puto racista”.

Sin embargo, Gianluca Prestianni quiso salir al paso de las acusaciones y desmentir la versión ofrecida por Vinícius. Ya de madrugada, el futbolista del Benfica rompió su silencio a través de su cuenta de Instagram para negar de forma tajante haber proferido insultos racistas contra el jugador del Real Madrid.

La publicación de Prestianni en Instagram / Instagram

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie. Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, afirmó el argentino en su comunicado.

En X, el jugador amplió sus explicaciones sobre lo ocurrido y continuó defendiéndose durante la madrugada. En un mensaje más extenso, insistió en negar cualquier comentario de carácter racista y cuestionó la reacción posterior a la jugada.

“Si tanto dicen que, supuestamente, yo dije un comentario racista a Vinicius Junior, ¿por qué no reaccionó ninguno? Acusar de algo grave no está bien y menos, cuando no es verdad. Y todos apuntándome con el dedo porque me tapo con la remera cuando saben que todos los jugadores se cubren para hablar. No quieran inventar más”, argumentó.

Noticias relacionadas

También movió ficha el Benfica para respaldar la versión de su futbolista y tratar de desmontar el relato de Vinícius. El club lisboeta difundió un vídeo en su perfil de X en el que, a su juicio, quedaba patente que la distancia entre Prestianni y “los jugadores del Real Madrid” hacía inviable que pudieran haber escuchado lo que aseguran haber oído.