Dembélé, agotado físicamente a once días del Mundial: "Fue intenso"

El PSG es campeón de Europa. Por segundo año consecutivo, los de Luis Enrique se erigieron como el mejor equipo del continente para alzar una Champions League que desprende aroma de Balón de Oro. Son varios los candidatos del club parisino que optan al galardón una vez confirmado el doblete, lógicamente con Ousmane Dembélé como gran favorito. Pero ya saben que es año de Mundial... y el mejor torneo del mundo pesa y mucho en este tipo de premios.

Será decisivo el papel de Francia en la Copa del Mundo, donde Dembélé llegará entre algodones y agotado físicamente tras una campaña durísima con el PSG. El delantero francés arrastraba problemas musculares durante todo el tramo final de temporada, pero no iba a perderse ni mucho menos la final de la Champions. Y en Budapest se encendieron todas las alarmas.

El Mosquito volvió a ser decisivo para los de Luis Enrique. Él, quién si no, anotó el tanto del empate que desbloqueó al PSG y que le permitió revivir en el encuentro hasta conquistar la Champions en la tanda de penaltis. Sin embargo, el que fuera jugador del Barça no pudo ni siquiera disputar la prórroga.

Ousmane Dembélé, feliz tras conquistar su segunda Champions consecutiva / Europa Press

"Todos lo pasamos mal"

De hecho, Dembélé jugó todo el tiempo añadido de la segunda mitad sin poder prácticamente andar, aquejado de un sinfín de calambres que le impidieron presionar, participar y ayudar a sus compañeros en los minutos finales. Pidió el cambio incluso antes de mostrar el cuarto árbitro los seis minutos del añadido. Pero Luis Enrique esperó al pitido final y el actual Balón de Oro ya no volvió a saltar al terreno de juego en la prórroga.

Dembélé celebra su gol al Arsenal / EFE

"Hacia el final, tenía calambres. Desde el minuto 80 hasta el final. Fue intenso. Creo que todos lo pasamos mal, muchos los tuvimos al final del partido", desveló posteriormente en declaraciones a 'Canal+ Francia'. Pese a que no parece existir ningún tipo de lesión, son varios los aspectos que permiten encender las alarmas en Francia.

Alarmas encendidas: los motivos

El primero de ellos es el historial de Dembélé, con problemas físicos durante toda su trayectoria y habiendo sufrido tres lesiones esta misma temporada. Estuvo casi dos meses de baja entre septiembre y octubre por una dolencia en el muslo. Misma lesión que sufrió nada más regresar a los terrenos de juego, en noviembre, y que le mantuvo fuera hasta el 25 de ese mes. Ya en 2026, estuvo de baja del 17 de febrero al 5 de marzo por una lesión en el gemelo.

Otro de los motivos por los que en Francia preocupan los calambres de Dembélé es la alta carga de partidos que ha disputado saliendo de lesión y el gran esfuerzo físico que supone llegar a una final de la Champions y, además, disputar los 90 minutos sin ceder un solo sprint, una sola presión o una sola ayuda. Porque Luis Enrique ha 'creado' al Dembélé más solidario: prueba de ello fue cómo vivió la prórroga, de pie todo el tiempo en el banquillo y dando órdenes como si fuera ayudante del staff del asturiano.

"Ha sido algo excepcional, una gran noche. Hemos trabajado mucho esta temporada para conseguir dos títulos seguidos y es increíble. Es magnífico, estamos felices y vamos a disfrutarlo al máximo", concluyó el Balón de Oro, que posteriormente homenajeó a Luis Enrique en redes sociales bajo el lema de su documental ('Vous ne pouvez pas comprendre!', 'No tenéis ni **** idea'), además de presumir de ser compañero de Kvaratskhelia.