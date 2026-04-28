La prensa europea se rinde a un PSG-Bayern frenético: "El mejor partido de nuestras vidas"

El Paris Saint-Germain-Bayern Múnich cautivó a toda Europa. Pocas veces se puede ver un encuentro de esta magnitud en una ronda tan tardía de la Champions League. Franceses y alemanes lidiaron uno de los mejores partidos que se recuerdan en el Viejo Continente, un choque vibrante, lleno de alternativas, con goles, tensión constante y un ritmo que apenas dio respiro desde el inicio hasta el pitido final.

Las reacciones no tardaron en llegar. La prensa deportiva continental dedicó todos los titulares, a cual más elogioso, a lo vivido en el Parque de los Príncipes, destacando no solo el resultado, sino también la intensidad y el nivel futbolístico mostrado por ambos equipos. Kvaratskhelia, Dembélé y compañía acapararon las portadas de los medios digitales en Francia, que subrayaron su capacidad para desequilibrar en un partido de máxima exigencia. Sin embargo, los más grandilocuentes fueron los portugueses. El PSG cuenta con algunos de los mejores futbolistas lusos de la actualidad, como son Vitinha y Joao Neves, piezas clave en el desarrollo del juego del conjunto parisino.

“El mejor partido de nuestras vidas”, titulaba el medio ‘A Bola’, acompañando la crónica del partido con una imagen del gol anotado por Neves de cabeza a la salida de un córner. El tanto, celebrado con enorme intensidad, simbolizó el carácter imprevisible del encuentro. ‘Récord’, también luso, calificaba la ida de semifinales de “verdadera locura”, una definición que encajaba perfectamente con lo ocurrido sobre el césped. Adjetivo que también utilizó el ‘Bild’ alemán: “Locura futbolística del Bayern en París”, destacando la capacidad del conjunto bávaro para resistir y reaccionar en un escenario muy complicado.

Palos a Marquinhos y Pacho en Francia

En cuanto a los medios franceses, ‘L’Équipe’ optó por un “Football Total” para abrir su página web, resaltando el carácter ofensivo y descontrolado del encuentro, mientras que el medio digital ‘Onze Mondial’ señalaba a Kvaratskhelia y Dembélé: “Kvara y Dembélé, estratosféricos, noche de pesadilla para Marquinhos y Pacho”, poniendo el foco tanto en la brillantez ofensiva como en las dificultades defensivas del PSG durante fases del partido. En la prensa inglesa, ‘The Guardian’ escogió un titular más grandilocuente: “El PSG se impone en un clásico sin respiro”, destacando la ausencia total de pausa en un duelo de máxima exigencia física y emocional.

El adjetivo histórico fue el más repetido en la prensa española. Las cabeceras digitales de ‘Marca’ y ‘AS’ recogieron un “El PSG gana un partido para la historia” e “¡Histórico PSG-Bayern!”, respectivamente, reflejando la sensación general de que no se trataba de un partido cualquiera, sino de un enfrentamiento destinado a quedar en la memoria de la competición por su espectacularidad y su impacto europeo.