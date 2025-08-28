Premios Champions League 2025/26: cuánto dinero se juega el Barça

El Barça afronta la nueva Champions League con un aliciente extra más allá de lo deportivo: la competición será la más rentable de la historia. La UEFA repartirá 2.470 millones de euros entre los 36 clubes participantes.

La presencia del Barça en la Champions League 2025/26 ya asegura un ingreso mínimo de 18,6 millones de euros solo por participar en la fase inicial, sin contar bonus por coeficiente y ‘market pool’ que supondrán una cifra superior a los 30M entre ambos conceptos.

La cifra representa una primer espaldarazo muy necesaria para la tesorería culé, aunque hay que tener en cuenta que desde los despachos del Camp Nou la junta directiva del club azulgrana cuenta siempre en su presupuesto anual con que el equipo llegue como mínimo a la ronda de cuartos de final del torneo.

Ganar para aliviar la economía

La fase inicial de liga otorga más alicientes, tanto a nivel económico como deportivo, ya que este año los mejores equipos tendrán ventaja de campo en las eliminatorias, algo que ha cambiado respecot a la edición pasada y que perjudicó gravemente a los de Hansi Flick. En el apartado financiero, si los azulgranas repiten rendimiento, las cuentas del Barça recibirán una buena inyección.

Cada victoria supondrá 2,1 millones de euros y cada empate 700.000 euros. Además, al finalizar esta primera liguilla, los clubes recibirán un bonus según su posición en la clasificación general, con cantidades que van desde 0,7 hasta 10 millones de euros. En el caso del Barça, un buen papel en esta primera fase no solo significaría consolidar el proyecto deportivo de Hansi Flick, sino también acercarse a cifras millonarias vitales para su presupuesto.

Los escalones de las eliminatorias

Si el equipo culé avanza a los cruces, el botín crecerá con un esquema progresivo. Recordemos que el Barça, para cumplir presupuesto, debe llegar a cuartos como mínimo:

Octavos de final: 11 millones de euros

11 millones de euros Cuartos de final: 12,5 millones de euros

12,5 millones de euros Semifinales: 15 millones de euros

15 millones de euros Finalista: 18,5 millones de euros

18,5 millones de euros Campeón: 6,5 millones de euros extra

Un recorrido completo hasta levantar la ‘Orejona’ permitiría al Barça superar con holgura los 100 millones de euros en premios UEFA, una cifra que supondría una inyección económica muy importante para las cuentas culés más allá de las primas que tocaría pagar a la plantilla por conseguir alzarse con el ansiado trofeo.