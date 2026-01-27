Premio para el arbitraje español en la Champions

No parece ser el mejor momento para el arbitraje español. Las polémicas se suceden jornada tras jornada, acompañadas de críticas constantes por parte de las aficiones y de prácticamente todos los equipos cuando las decisiones arbitrales no les resultan favorables. Sin embargo, una cosa es la percepción a menudo visceral de los aficionados y otra muy distinta la valoración que hacen los responsables y especialistas de este estamento.

En ese sentido, la UEFA ha vuelto a mostrar su plena confianza en el colectivo arbitral español al designar a seis colegiados nacionales para la última y decisiva jornada de la Champions League y la Europa League. Tres de ellos dirigirán encuentros correspondientes a la máxima competición continental, mientras que los otros tres estarán al frente de partidos de la Europa League, todos ellos de gran relevancia clasificatoria y elevada exigencia.

Vinicius discute con el árbitro durante la jornada 21 de LaLiga EA Sports / Associated Press/LaPresse

Alejandro José Hernández Hernández será el encargado de dirigir el encuentro entre el Manchester City y el Galatasaray, con José Luis Munuera Montero como cuarto árbitro y Carlos del Cerro Grande al frente del VAR. Por su parte, Jesús Gil Manzano ha sido designado para el Eintracht Fráncfort-Tottenham, partido en el que contará con Francisco José Hernández Maeso como cuarto colegiado y con Guillermo Cuadra Fernández y Valentín Gómez en la sala VAR.

Completa la nómina arbitral española José María Sánchez Martínez, que impartirá justicia en el Mónaco-Juventus, asistido en la banda por Mateo Busquets Ferrer, mientras que César Soto Grado y el portugués André Narciso estarán a cargo del sistema de videoarbitraje.

En la jornada final de la Europa League también habrá una amplia representación arbitral española. Ricardo de Burgos Bengoetxea ha sido designado para dirigir el Lyon-PAOK, encuentro en el que estará asistido en las bandas por Iker de Francisco e Iván Massó, con Adrián Cordero Vega como cuarto árbitro y con el polaco Tomasz Kwiatkowski y Carlos del Cerro Grande al frente del VAR.

Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR tras la jornada 18 / EFE

Por su parte, Javier Alberola Rojas será el encargado de impartir justicia en el Stuttgart-Young Boys, con Alfredo Rodríguez Moreno y Marcos Cerdán Aguilar como asistentes, Víctor García Verdura como cuarto colegiado y Valentín Gómez y Guillermo Cuadra Fernández en la sala de videoarbitraje. Completa la nómina Juan Martínez Munuera, que arbitrará el Panathinaikos-Roma, asistido por Carlos Álvarez y Miguel Martínez, con Miguel Ángel Ortiz Arias como cuarto árbitro y Javier Iglesias Villanueva y Alejandro Muñiz Ruiz en el VAR.

De esta manera, la Federación Española es la que mayor representación arbitral tendrá en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League y la Europa League. A continuación se sitúan Francia e Italia, ambas con cuatro árbitros designados, mientras que la Premier League apenas contará con un colegiado en los 36 encuentros que se disputarán en esta decisiva jornada continental.