La Premier tritura a LaLiga en el banco... y en el campo

El debate LaLiga-Premier League acapara gran parte de los focos de la Champions League temporada tras temporada. Cada enfrentamiento entre equipos de una y otra liga es considerado por los más puristas como una pugna particular para decidir cuál es la mejor liga del mundo. Un cara a cara entre Inglaterra y España del que, por el momento, sale vencedor el país británico. De hecho, muy pocos dudan de la superioridad del campeonato inglés desde hace ya muchos años.

Centrándonos en la actualidad, se ha superado ya el ecuador de la fase liga de la Champions y el dominio de la Premier sobre LaLiga es apabullante. Hasta el momento, han sido nueve enfrentamientos entre clubes ingleses y españoles, con un balance que no habla demasiado bien de LaLiga EA Sports. Claro está que queda mucha Liga de Campeones por delante y que los equipos españoles suelen ir de menos a más y en los momentos importantes se visten de gala para arrasar casi con cualquier club del mundo, pero a los datos actuales nos remitimos.

Enfrentamientos LaLiga-Premier

Y es que de esos nueve partidos, ocho se han saldado con victoria británica, mientras que tan solo uno ha sido favorable a la competición española. Fue el Newcastle-Barcelona de la primera jornada de la mejor competición de clubes del mundo, en la que un doblete de Marcus Rashford invalidó el postrero tanto local de Anthony Gordon y le dio el triunfo al club azulgrana (1-2).

Fue el único encuentro en el que LaLiga pudo sacar pecho, pues ya desde el comienzo de esta edición de la Champions se les ha visto las costuras a los equipos españoles. Si bien el Barça asaltó St. James' Park, el debut europeo no fue nada positivo para el resto de clubes de LaLiga. El Athletic se vio superado en casa frente al Arsenal de Mikel Arteta (0-2) con goles de Martinelli y Trossard, mientras que el Villarreal cayó en el Tottenham Hotspur Stadium por la mínima con un tanto en propia puerta del meta Luiz Júnior (1-0).

Virgil van Dijk celebra su gol al Atlético / EFE

Y un día después, una derrota todavía más dolorosa. El Liverpool dejaba sin premio a un Atlético de Madrid que había logrado igual un 2-0 inicial y que estuvo cerca de culminar la remontada en Anfield con un doblete de Marcos Llorente. Pero entonces apareció Virgil Van Dijk para negarles los tres puntos a los de Simeone en el añadido (3-2).

Dos días de competición, una jornada, y el balance ya era muy superior para la Premier League, que había cosechado tres victorias y una derrota frente a equipos españoles. Pero la cosa ha ido yendo a más con el paso de los días. No levantaba cabeza el Villarreal, que en la tercera jornada volvía a recibir a un club británico, esta vez un Manchester City que venció sin pisar el acelerador gracias a los tantos de Haaland y Bernardo Silva (0-2).

LaLiga vs Premier League CHAMPIONS Athletic Club 0-2 Arsenal

Tottenham 1-0 Villarreal

1-0 Villarreal Liverpool 3-2 Atlético de Madrid

3-2 Atlético de Madrid Newcastle 1-2 Barcelona*

Villarreal 0-2 Manchester City

Arsenal 4-0 Atlético de Madrid

4-0 Atlético de Madrid Liverpool 1-0 Real Madrid

1-0 Real Madrid Newcastle 2-0 Athletic Club

2-0 Athletic Club Chelsea 3-0 Barcelona

3-0 Barcelona Real Madrid-Manchester City (pendiente, 10/12 21.00 horas) EUROPA LEAGUE Betis 2-2 Nottingham Forest CONFERENCE LEAGUE -

Precisamente ese martes 21 de octubre fue otro de los días aciagos para LaLiga, que veía como el Atlético de Madrid era duramente goleado por el Arsenal en Inglaterra. Pese a cuajar una aceptable primera mitad, los rojiblancos se desdibujaron en la segunda parte, cuando llegaron los goles de Magalhaes, Martinelli y Gyökeres por partida doble (4-0).

Mbappé se lamenta durante el Liverpool-Real Madrid / AP

Ya en la cuarta jornada, le tocó al Real Madrid sucumbir ante el dominio de la Premier League. Un Liverpool totalmente desconocido esta temporada no solo fue capaz de derrotar al Atlético, sino que hizo doblete frente a equipos de la capital española al superar a los de Xabi Alonso en Anfield con un gol de Mac Allister (1-0). Y un día después, segundo enfrentamiento del Athletic frente a un equipo inglés y segunda derrota, frente al Newcastle con tantos de Dan Burn y Joelinton (2-0).

Finalmente, el descalabro que deja a LaLiga por los suelos se completó este mismo martes en el arranque de la quinta fecha de la fase grupos. Le tocó esta vez al FC Barcelona admitir su inferioridad frente al Chelsea (3-0). Con uno menos, eso sí, durante toda la segunda mitad, los azulgranas se vieron goleados en Stamford Bridge por un conjunto 'blue' que se adelantó antes del descanso con un gol en propia de Koundé y que rubricó su gran partido con tantos del jovencísimo Estevao y de Liam Delap.

Los jugadores del Barça se lamentan durante su derrota contra el Chelsea / AP

Mientras tanto, si hay un equipo español que puede presumir de no haber sido inferior al 'nivel Premier', ese es el Real Betis. En este caso fue en la Europa League, en la primera jornada, cuando los verdiblancos empataron a dos frente al Nottingham Forest de Sean Dyche gracias a un postrero tanto de Antony. Por otro costado, ni el Celta (Europa League) ni el Rayo Vallecano (Conference League) se han medido aún a entidades británicas y no lo harán, al menos, hasta unas hipotéticas rondas finales.

Mejores a nivel global

Sea como sea, el balance victorias/derrotas a día de hoy es el mencionado 8-1 favorable a la Premier League que tan solo podría ser recortado con el Real Madrid-Manchester City de la próxima jornada, único enfrentamiento directo pendiente entre clubes de ambas ligas en la Champions. Cabe destacar, sin embargo, que siete de esos nueve duelos se han disputado en tierras inglesas y tan solo dos se han jugado en España (Villarreal-Manchester City y Athletic-Arsenal).

Champions League: Villarreal-Manchester City / DPA vía Europa Press

Pero dejando a un lado los duelos directos, en los que además el balance de goles a favor/en contra ha sido de un contundente 19-4, la Premier League no solo arrasa a LaLiga en particular, sino que copa varias de las plazas que darían acceso en estos momentos a los octavos de final de la Champions.

Son cuatro los equipos ingleses que forman parte del TOP-8 a día de hoy: Arsenal, Chelsea, Manchester City y Newcastle (el Real Madrid es noveno). Tan solo el Liverpool y el Tottenham se quedarían fuera de esta privilegiada lista, aunque ambos se sitúan por encima de Barça, Atlético de Madrid, Athletic y Villarreal en la tabla.

Paliza en el 'banco'

Vayamos más al detalle. ¿Qué explica realmente esta superioridad total por parte de la Premier? ¿Por qué LaLiga no puede (de momento) hacerle frente sobre el terreno de juego? La respuesta está en el banco. Y es que entre los seis clubes ingleses que participan en la Champions gastaron en verano la friolera de 1.811,8 millones de euros (482,9 el Liverpool; 339,15 el Chelsea; 293,5 el Arsenal; 278,85 el Newcastle; 210,60 el Tottenham; y 206,8 el Manchester City).

Alexander Isak, fichaje más caro de la historia de la Premier League / EFE

Con respecto a LaLiga, los cinco equipos participantes en la Champions (176 el Atlético; 167,5 el Real Madrid; 102 el Villarreal; 60,5 el Real Betis; y 27,5 el Barça) gastaron un total de 555,5 millones de euros, 1.256,3M menos que los equipos de la Premier. Es decir, menos de un tercio que los clubes británicos, potenciados en gran parte por el poderío económico de sus grupos o estados inversores extranjeros. Es el caso de los fondos de Arabia Saudí (Manchester City y Newcastle) o los conglomerados estadounidenses (Chelsea, Arsenal y Liverpool). Solo se salva el Tottenham, propiedad de la familia Lewis, de empresarios británicos.

Y en cuanto a cifras generales, el gasto total de la Premier en la última ventana de fichajes fue de 3.590 millones de euros, con un balance por los suelos de -1.511,54 'kilos' tras haber ingresado 'únicamente' 2.080 millones de euros. La competición presidida por Javier Tebas desembolsó en verano casi 700 millones de euros (692,52M), mientras que ingresó 639,1M, lo que dejó un balance negativo de tan solo -53,42 'kilos'. Una diferencia abismal que, lógicamente, se traduce en resultados sobre el terreno de juego.

Cabe destacar, eso sí, que lo ocurrido en la última ventana de transferencias podría no volver a suceder nunca más. Y es que los clubes de la máxima categoría del fútbol inglés aprobaron hace una semana la introducción del límite salarial (SCR) y de la ley de sostenibilidad a corto y largo plazo (SSR) en la Premier a partir de la temporada 2026/27, aunque rechazaron el límite de gasto (TBA). Dicho acuerdo implica que los clubes tan solo podrán gastar el 85% de sus ingresos en salarios y comisiones a agentes, por lo que los traspasos quedarían limitados y LaLiga podría acercarse un poco más a la Premier en términos económicos durante las ventanas de fichajes.