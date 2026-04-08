La Premier League celebra la victoria del Arsenal y una nueva plaza en la Champions League

La victoria del Arsenal sobre el Sporting de Portugal en la Champions League fue celebrada en toda Inglaterra. Los 'gunners' festejaron porque representa dar un paso más en el camino a la final en Budapest, mientras que para la Premier League garantizó la ansiada quinta plaza para competir en el torneo la siguiente temporada.

Adicional a las cuatro plazas garantizadas para los mejores clasificados de la liga inglesa, la UEFA otorga una quinta, por "Rendimiento Europeo".

Esta plaza es otorgada a las dos mejores ligas en una clasificación de coeficientes que divide los puntos hechos por los equipos de una liga entre el número de clubes clasificados a lo largo de las competencias europeas; otorgando dos puntos por victoria, uno por empate y ninguno por derrota.

Con el gol de Kai Havertz al minuto 91' para sellar la victoria, la Premier League elevó su coeficiente a 25,013 unidades, por delante de LaLiga (20,281) y la Bundesliga (19,714); asegurando así la plaza adicional para los ingleses.

Kai Havertz celebra su gol con el que el Arsenal toma ventaja en los cuartos de final de la Champions League / EFE

Hasta siete ingleses en la Champions

Esa quinta plaza iría (de momento) para el Liverpool, quinto en la Premier League, pero podría no ser el último equipo inglés en clasificar. Si se cumple una serie de resultados, podría haber hasta siete equipos ingleses en la Champions la siguiente temporada.

Esos dos boletos adicionales los conseguirían si el Liverpool consigue ganar la Champions esta campaña y no termina abajo del quinto puesto en la Premier League -- tal y como lo está haciendo. Así, los Reds clasificarían por ser campeones y su plaza europea iría para el sexto en la clasificación.

El panorama se complica aún más para liberar la séptima plaza, pues se conseguiría si el Aston Villa (4º en la Premier) consigue ganar la Europa League, pero a la vez queda fuera del top-5 de la clasificación inglesa; con el Liverpool hipotéticamente cerrando en el quinto puesto, si el Aston Villa cierra en sexto lugar, la plaza entonces iría para el séptimo en la clasificación de la Premier.

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Hambre de Europa

Habría aún más fútbol inglés en los torneos europeos, porque gozan también de dos plazas para la Europa League y una para la Conference League. Incluso, si el Crystal Palace consigue el título de la Conference, sin terminar en puestos europeos en la liga, clasificaría a la Europa League, aumentando a tres los representantes ingleses en la competencia y 11 en total.