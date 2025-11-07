La Premier barre a LaLiga: solo el Barça planta cara

Las diferencias económicas entre la Premier League y LaLiga se hacen evidentes en cada mercado de fichajes. Tan solo nos tenemos que remontar al pasado verano, en el que los equipos de la competición inglesa gastaron más de 3.500 millones de euros en fichajes, mientras que los clubes españoles apenas desembolsaron 683 'kilos' en incorporaciones.

Evidentemente, esta enorme diferencia de inversión en mejorar las plantillas tiene una repercusión directa en el terreno de juego. Y, aunque los equipos españoles suelen ser especialistas en competir en cualquier tipo de circunstancia, el arranque de la Champions League demuestra las importantes desigualdades entre ambas competiciones.

Joelinton fue el autor del 2-0 en el Newcastle-Athletic / EFE

Hasta la fecha, se han disputado ocho partidos de Champions entre conjuntos de la Premier y de LaLiga, con un balance muy a favor de la competición inglesa. Tan solo una victoria para los equipos españoles por siete triunfos de los ingleses. Hay que matizar que la mayoría de estos partidos han tenido lugar en tierras británicas, aunque su superioridad es toda una realidad.

Fracasos de Villarreal, Athletic Club y Atlético de Madrid

Ni Villarreal, ni Athletic Club, ni Atlético de Madrid han sido capaces de superar a los ingleses en esta edición de la Champions. Los de Marcelino cayeron en su debut europeo en el campo del Tottenham y en la visita del Manchester City a la Ceràmica. Tampoco le ha ido mejor al conjunto vasco, derrotado en casa por el Arsenal y a domicilio por el Newcastle.

El Arsenal saca los colores al Atlético de Madrid, Julián continúa sin ver portería / Champions

Por su parte, el Atlético de Madrid también ha sufrido en sus visitas a tierras inglesas. Los del 'Cholo' Simeone cayeron de forma muy dolorosa contra el Liverpool, mientras que fueron totalmente vapuleados por el Arsenal en el duelo disputado en el Emirates Stadium

'KO' del Madrid; la excepción del Barça

La suerte ha sido dispar si nos centramos en los dos equipos más grandes del fútbol español. El Real Madrid cayó esta semana en la visita a Anfield, en un partido donde Thibaut Courtois evitó la goleada de los 'reds'. En cambio, el FC Barcelona ha sido el único que ha sido capaz de superar a un equipo inglés. En concreto, los de Flick ganaron a domicilio al Newcastle con un excepcional Marcus Rashford. Una vez más, la Premier barre a LaLiga en los terrenos de juego...

